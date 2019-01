フォワードワークスは、iOS/Android向けアプリ「アークザラッド R」において、本日1月7日より「スペシャルセレクションガチャ」を開始した。

■★5は人気バッファーキャラクターのみ登場!10連ガチャ限定で「青の覚醒石」がおまけで付いてくる!

「スペシャルセレクションガチャ」では、★5は人気バッファーキャラクター「ゲラー」「チョンガラ」「ログリード」のみが登場いたします。味方の攻撃力やクリティカル率を高めて固い敵を倒しきりたい時や、敵の強力なスキルを封じて攻略したい時など、難敵に対して戦況を有利に運ぶことができます。また、10連ガチャをご利用いただくと、キャラクターの能力解放に大いに役立つ「青の覚醒石」1,500個がおまけで付与されます。

ガチャ販売期間:2019年1月7日(月)0:00~1月12日(土)23:59

