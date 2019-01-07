常盤木学園と星槎国際が決勝進出へ

1月7日、第27回全日本高等学校女子サッカー選手権大会準決勝が行われた。
常盤木学園は十文字に2-0で勝利。星槎国際は東海大福岡を4-0で下し決勝に駒を進めた。夏の全国覇者の常盤木学園と初の決勝進出を果たした星槎国際の決勝は13日に神戸ユニバー記念競技場で行われる。
▽準決勝
常盤木学園 2-0 十文字
星槎国際 4-0 東海大福岡
【出場校】
▽北海道
北海道文教大明清(27年連続27回目)
北海道大谷室蘭(11年連続13回目)
▽東北
常盤木学園(宮城 / 21年連続21回目)
聖和学園(宮城 / 27年連続27回目)
専大北上(岩手 / 3年連続3回目)
▽関東
修徳(東京 / 9年連続9回目)
十文字(東京 / 4年連続13回目)
星槎国際湘南(神奈川 / 5年連続5回目)
花咲徳栄(埼玉 / 3年連続３回目)
日本航空(山梨 / 3年連続10回目)
前橋育英(群馬 / 5年連続5回目)
鹿島学園(茨城 / 初出場）
▽北信越
帝京長岡(新潟 / 初出場）
福井工大福井(福井 / 15年連続15回目)
開志学園JSC(新潟 / 6年連続6回目)
▽東海
藤枝順心(静岡 / 15年連続15回目)
聖カピタニオ女子(愛知 / 3年連続8回目)
磐田東(静岡 / 2年ぶり6回目)
▽関西
大商学園(大阪 / 11年連続11回目)
日ノ本学園(兵庫 / 18年連続20回目)
神戸弘陵(兵庫 / 4年連続4回目)
京都精華(京都 / 3年ぶり5回目)
播磨(兵庫・開催県枠／初出場）
▽中国
作陽(岡山 / 11年連続11回目)
広島文教女子大附(広島 / 13年連続13回目)
松江商(島根 / 6年ぶり4回目)
▽四国
鳴門渦潮(7年連続7回目)
香川西(3年連続3回目)
▽九州
神村学園(鹿児島 / 25年連続25回目)
秀岳館(熊本 / 2年連続２回目)
東海大福岡(2年連続3回目)
筑陽学園(福岡 / 初出場）