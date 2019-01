2019年映画大放出祭！秋冬・年内公開予定の作品を総まとめ！

元旦からお送りしている2019年の映画ラインナップ特集もいよいよクライマックス。最終日となる本日は秋冬の公開作品、そして公開時期未定ながら2019年内に公開予定の作品を総まとめ!(文/紀平照幸・デジタル編集/スクリーン編集部)

01:ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド(原題)

ブラピとレオがタランティーノ映画で初共演

クエンティン・タランティーノ監督の『ヘイトフル・エイト』から4年ぶりとなる最新作は、1969年に起きたチャールズ・マンソンによる女優シャロン・テート殺害事件を題材にしたもの。ブラッド・ピット&レオナルド・ディカプリオの豪華顔合わせが話題。

2019年秋公開

ソニー・ピクチャーズ配給

02:鉄道運転士の花束(仮題)

鉄道運転士の最初の仕事は“殺人”?

鉄道運転士としての長いキャリアの中で28人を事故死させてしまった60歳のイリヤ。その養子シーマは一人前の運転士になるため最初の殺人を済ませたいが、なかなか成功せず…。

2019年初秋公開

オンリー・ハーツ配給

03:エセルとアーネスト ふたりの物語

激動の20世紀を生きた一組の夫婦

ロンドンで激動の20世紀を懸命に生きた夫婦の40年間を温かなまなざしで描く。声の出演はジム・ブロードベントとブレンダ・ブレッシン。ポール・マッカートニーが曲を提供。

2019年秋公開

チャイルド・フィルム=ムヴィオラ配給

© Ethel & Ernest Productions Limited, Melusine Productions S.A.,The British Film Institute and Ffilm Cymru Wales CBC 2016

04:レプリカズ(原題)

キアヌ・リーブス主演のSFサスペンス

神経学者のウィリアム(キアヌ・リーヴス)は、人間の意識をコンピューターに移す実験に成功する。彼の望みは事故で亡くなった家族を取り戻すこと。彼は家族の体をクローン化し、レプリカを作成しようとするが、ある決断を迫られることに…。アリス・イヴ共演。

2019年公開

ショウゲート配給

© 2017 RIVERSTONE PICTURES (REPLICAS) LIMITED. All Rights Reserved.

05:ビカミング・アストリッド

“ピッピ”を生んだ児童文学作家の半生

『長くつ下のピッピ』など数々の有名な児童書の原作者であるアストリッド・リンドグレーンが作家になるまでの半生を描く。主演はビレ・アウグスト監督の娘アルバ・アウグスト。

2019年冬公開

ミモザフィルムズ配給

06:クルーキッド・ハウス(原題)

“ミステリーの女王”の原作を映画化

“ミステリーの女王”アガサ・クリスティーの『ねじれた家』をグレン・クローズ主演で映画化。第二次世界大戦終了後、大富豪の毒殺事件を発端に、華麗なる一族の秘密が明らかに。

2019年公開

KADOKAWA配給

© Crooked House Productions Ltd 2017

07:グレタ(原題)

ニール・ジョーダン監督のサスペンス

名匠ニール・ジョーダン監督がクロエ・グレース・モレッツを主演に迎えた心理スリラー。母を亡くしたヒロインと年上女性グレタ(イザベル・ユペール)の不思議な交流を描く。

2019年公開

東北新社=STAR CHANNEL MOVIES配給

© Widow Movie, LLC and Showbox 2018. All Rights Reserved.

08:ザ・グラス・キャッスル(原題)

育児放棄に立ち向かったひとりの女性の実話

全米ベストセラーの感動ノンフィクション『ガラスの城の子どもたち』をブリー・ラーソン主演で映画化。アル中の父と育児放棄の母のもと、自給自足で生活する子供たちを描く。

2019年公開

ファントム・フィルム配給

09:ワイルドライフ(原題)

ポール・ダノが初監督した青春映画

若き性格俳優ポール・ダノが初監督に挑戦。16歳の少年が家族との関係に悩みながら大人へと成長する青春ドラマ。ジェイク・ギレンホールとキャリー・マリガン共演。

2019年公開

キノフィルムズ配給

© 2018 WILDLIFE 2016, LLC.

10:ホスティルズ(原題)

困難と闘いながら辺境を旅する人々

『ファーナス/訣別の朝』の監督と主演クリスチャン・ベールが再びタッグを組んだ西部劇。伝説の陸軍大尉と未亡人、寿命わずかなシャイアン族の首長の命がけの旅を描く。

2019年公開

クロックワークス=東北新社=STAR CHANNEL MOVIES配給

11:アメリカン・アニマルズ(原題)

大学生の強盗計画を描く実話サスペンス

2004年、4人の大学生が有名になりたい一心で大学図書館の稀覯本の盗難計画を立てる。バリー・コーガン、エヴァン・ピーターズら注目の若手俳優共演で衝撃の実話を映画化。

2019年公開

ファントム・フィルム配給

©2014 ONE & TWO LLC

12:コレット(原題)

キーラが性差別と闘った女性作家に

『ジジ』などの原作者で、バイセクシャルだったことでも知られる女流作家コレットの伝記映画。キーラ・ナイトレイ扮するコレットは夫(ドミニク・ウェスト)のゴーストライターとしてキャリアをスタート。やがて自らの才能を認めてもらうための闘いが始まる。

2019年公開

東北新社=STAR CHANNEL MOVIES配給

© 2017 Colette Film Holdings Ltd / The British Film Institute. All rights reserved.

13:ワンダー・パーク(原題)

少女がたどりついた秘密の遊園地

パラマウントが贈る3Dアニメーション。孤独な少女ジェーンは、愉快な動物たちが暮らす秘密の遊園地ワンダー・パークにたどりつく。ジェニファー・ガーナーらが声の出演。

2019年公開

東和ピクチャーズ配給

© 2018 Paramount Animation, a Division of Paramount Pictures. All Rights Reserved.

14:マックイーン(原題)

40歳で自ら命を絶った天才デザイナーの実像

労働者階級の出身ながらファッション界に旋風を巻き起こし、D・ボウイやビョークにも愛されたアレキサンダー・マックイーン。その生涯をたどりながら創造の源に迫る。

2019年公開

キノフィルムズ配給

© Ann Deniau

15:アナ・アンド・ジ・アポカリプス(原題)

ゾンビ・ハイスクール・ミュージカル誕生!

高校のクリスマス・コンサートの日、街にゾンビが現れた。友人を守るため、アナはゾンビと闘い、歌って踊る! ゾンビ映画と学園映画を合体させた奇想天外なミュージカル。

2019年公開

ポニーキャニオン配給

©Anna and the Apocalypse Ltd 2017 All rights reserved.

16:ラ・ヴェリテ(仮題)

是枝裕和監督の最新作は日仏合作映画

フランスでロケハン中の是枝監督

『万引き家族』の是枝裕和監督の最新作は大女優カトリーヌ・ドヌーヴを主演に迎えた日仏合作映画。フランス女優の母と、脚本家として活躍する娘の久しぶりの再会と葛藤を描く。

2019年公開

ギャガ配給

17:オール・アバウト・マザーズ(原題)

すべての母と子に捧げる感動作

家族と国家の間で揺れる女性大統領、記憶を失いつつある母の心配をする姉妹、母親への幻想から逃れられないでいる息子、まだ母親になりたくない女性たちの群像劇。

2019年公開

シンカ配給

©2017 WILLOW FILMS - UGC IMAGES -ORANGE STUDIO - FRANCE 2 CINEMA

18:ザ・ホワイト・クロウ(原題)

名優レイフ・ファインズが監督に挑戦

キーロフ・バレエ団のソリストとして絶大な人気を誇ったルドルフ・ヌレエフはなぜ海外公演の途中でパリに亡命したのか。名優レイフ・ファインズの監督・出演でその半生を映画化。

2019年公開

キノフィルムズ配給

©2019 BRITISH BROADCASTING CORPORATION AND MAGNOLIA MAE FILMS

19:アンノウン・ソルジャー(原題)

2017年フィンランド興収1位の大ヒット

フィンランド映画史上最高の製作費が投入された戦争巨編。ソ連との戦争に敗れ広大な領土を失ったフィンランドは、国土回復の闘いを再び始める。そこには多くの若者の姿が…。

2019年公開

彩プロ配給

20:ザ・サード・ワイフ(原題)

美しいベトナムの山間で綴られる愛の物語

大地主の第三夫人になった14歳の少女の愛と悲哀を、ベトナムの新鋭アシュ・メイフェアー監督が曾祖母の実話をもとに映画化。脚本に惚れ込んだスパイク・リーが資金援助。

2019年公開

クレストインターナショナル配給

21:芳華 Youth(原題)

文化大革命時代の人民解放軍の若者たち

文化大革命の終焉に近づく激動の時代を背景に、人民解放軍の文工団に所属する男女の若者たちの青春を描いたドラマ。中国のヒットメーカー、フォン・シャオガン監督の新作。

2019年公開

アット エンタテインメント配給

22:エイス・グレード(原題)

高校生になる前に自分を変えたいと思う少女

話題作を連発する注目のスタジオA24が贈る青春映画。友達のいない少女ケイラは学校のイベントで“最も大人しい子”に選出され、高校入学までに自分を変えようと決意する。

2019年公開

トランスフォーマー配給

23:ロビン・フッド(原題)

タロン・エガートンが伝説のヒーローに!

これまで何度も映像化されてきた中世イングランドの伝説的ヒーローの物語に『キングスマン』のタロン・エガートンが挑戦。十字軍の兵士だった弓の名手ロビン(エガートン)は、リトル・ジョン(ジェイミー・フォックス)ら仲間と共に新たな戦いを開始する。

2019年公開

キノフィルムズ配給

© 2018 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

24:ラウル・タビュラン・アン・スクレ(原題)

町の人気者の自転車屋にはある秘密が…

町の人気者ラウルには秘密があった。自転車屋なのに自転車に乗れないのだ! 世界45か国で翻訳されたベストセラー本『とんだタビュラン』を映画化した笑いと涙の感動作。

2019年公開

セテラ・インターナショナル配給

25:ジ・エクストラオーディナリー・ジャーニー・オブ・ファキア(原題)

世界をめぐる奇想天外な旅

ムンバイに住む少年がパリ在住の父親に会うために旅立つが、閉店した家具屋でタンスの中に隠れたところ、ロンドンに送られてしまい、さらにバルセロナやローマにまで…。

2019年公開

東北新社=STAR CHANNEL MOVIES配給

© Christophe Brachet Thelma - Mon Voisin.

26:レミ、ノーバディーズ・ボーイ(原題)

名作児童文学の映画化

Photo : Julien Panié

日本でアニメ化もされた孤児の少年の物語『家なき子』を実写映画化。10歳のレミは母と引き離され大道芸人に売られてしまう。ダニエル・オーターユやジャック・ペラン共演。

2019年公開

東北新社=STAR CHANNEL MOVIES配給

©Jerico - TF1 Studio

27:スタン&オリー(原題)

老境の名コメディアン・コンビを描く

かつてハリウッドで人気を誇ったお笑いコンビ“ローレル&ハーディー”がツアーで起死回生を目指すが…。ジョン・C・ライリーとスティーヴ・クーガン共演の“コンビ愛”の物語。

2019年公開

HIGH BROW CINEMA配給

© eOne Features (S&O) Limited, British Broadcasting Corporation 2018

28:ア・ポーラー・イヤー(原題)

北極の大自然と共存する人々の暮らし

デンマークからグリーンランドの小学校に赴任してきた青年の物語をオーロラやフィヨルドなど美しい自然の中で描く。すべての登場人物をモデルになった本人が実際に演じる。

2019年公開

ザジフィルムズ配給

© 2018 Geko Films and France 3 Cinema

29:アッシュ・イズ・ピュアレスト・ホワイト(原題)

中国の名匠ジャ・ジャンクー監督最新作

『罪の手ざわり』など世界三大映画祭の常連として知られるジャ・ジャンクー監督の集大成的作品。中国全土を舞台に、社会からはみ出した男女の関係を社会の変遷とともに描く。

2019年公開

ビターズ・エンド配給

© 2018 Xstream Pictures (Beijing) - MK Productions - ARTE France Cinéma

30:リターン・オブ・ザ・ヒーロー(原題)

英雄と勘違いされた男を描くフレンチ・コメディー

嘘つきで臆病なダメ男が、うっかり英雄と勘違いされてしまったことから起きる騒動を描く。ジャン・デュジャルダン、メラニー・ロランが共演したフレンチ・コメディー。

2019年公開

松竹配給

© JD PROD - LES FILMS SUR MESURE - STUDIOCANAL - FRANCE 3 CINÉMA - GV PROD

31:デッド・イン・ア・ウィーク:オア・ユア・マネー・バック(原題)

自殺志願者と老殺し屋

何度も自殺に失敗した青年が年老いて引退寸前の殺し屋(トム・ウィルキンソン)に自分を殺すように頼むが、その直後に生きる希望を見出してしまい、逃げ回ることに。

2019年公開

ショウゲート配給

32:ザ・ハミングバード・プロジェクト(原題)

光ファイバーで一攫千金を狙った男たち

ジェシー・アイゼンバーグとアレクサンダー・スカーシュゴードの共演作。株の高速取引で大もうけを企むふたりの男が、NY証券取引所まで光ファイバーを引く大工事に挑む。

2019年公開

ショウゲート配給

33:ザ・リトル・ウィッチ(原題)

世界中で読まれている児童書の映画化

世界中で愛されているドイツの児童書『小さい魔女』の映画化。127歳になってもまだ一人前と認めてもらえない小さな魔女が、意地悪な魔女に難題を出されてしまうが…。

2019年公開

ショウゲート配給

34:マイ・フーリッシュ・ハート(原題)

伝説のジャズ・ミュージシャン最後の3日間

1988年にオランダのホテルから転落死したジャズ・トランペッターのチェット・ベイカー。その調査にあたる刑事は、次第に彼の音楽に魅せられ、心の闇まで共有してしまう…。

2019年公開

ブロードメディア・スタジオ配給

35:エンジェル・フェイス(原題)

シングルマザーの母と娘の絆

南仏、奔放な母マーリーンは8歳の娘エリーとふたりで暮らしていたが、出会ったばかりの男と家を出て行ってしまう。マリオン・コティヤール主演で贈る母娘の愛と絆の物語。

2019年公開

ブロードメディア・スタジオ配給

36:マローボーン(原題)

謎めいた屋敷の屋根裏で“邪悪な何か”が動き出す

母の死後、屋敷に取り残された4人の兄妹。母の教えを守って暮らしていたが、屋根裏に邪悪なものの存在を感じ…。アニヤ・テイラー・ジョイ出演のサイコ・ホラー。

2019年公開

キノフィルムズ配給