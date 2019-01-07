分析：日本天才围棋少女将登职业舞台 目标指向世界

【共同社1月7日电】日本围棋界的天才少女、小学4年级女生仲邑堇（9岁）将成为史上最年轻的职业棋手。4月，她将以10岁零个月的年龄晋升职业初段。仲邑罕见地早早步入职业棋坛，在日本棋手持续陷入苦战的国际赛事中的活跃表现受到期待。这也可以说是棋手进一步低龄化的围棋界的象征。

日本棋院为对抗称雄世界的中韩两强而设立新制度，担任考官的“名人”张栩毫不吝啬地夸奖称：“在非常困难的局面也显示出了很高的应对能力。还感觉她很善于临场发挥。”

相对于比拼体力的体育竞技，围棋和将棋这些较量智力的竞技更能以长期培养的技术和经验弥补随年龄增长而出现的衰退。不过，这一倾向最近变弱，活跃棋手进一步趋于低龄化。

中国的柯洁九段为21岁，韩国的朴廷桓九段为25岁，两人从数年前开始就君临棋坛。去年在LG杯世界围棋棋王战中阻挡日本“棋圣”井山裕太夺冠的中国棋手谢尔豪九段是20岁。顶尖的女棋手也大多为20岁出头。要在年轻高手云集的世界棋坛崭露头角，就需要尽早登上职业围棋舞台征战并磨练棋艺。

日本目前正在努力追赶中韩。最近在步入职业棋坛前去韩国道场训练的情况很多，仲邑也是其中一人。她从4月起将作为职业初段棋手投身严酷的世界舞台。

日本棋院副理事长小林觉九段表示：“围棋界大大落后于世界。仲邑堇很有可能将回应打破现状这一期待。”（完）