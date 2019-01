「スクールガールストライカーズ2」8K対応テレビやAmazonギフト券が当たる！スクスト新春大祭2019が開催

スクウェア・エニックスは、iOS/Android用アプリ「スクールガールストライカーズ2」について、本日1月7日より8K対応テレビなどが抽選で当たる「スクスト新春大祭2019」を開始した。

■8K対応テレビなど豪華賞品が当たる!《スクスト新春大祭2019》開催!

本キャンペーンは、SHARP社製の8K対応60V型テレビ、dyson社製の空気洗浄機能付きファンヒーター、Amazonギフト券や松坂牛サーロインステーキなど、豪華賞品が抽選で当たるプレゼントキャンペーンとなっております。

また、本キャンペーンのために制作した「スクールガールストライカーズ2 オリジナルトイレットペーパー」はここでしか手に入れることのできない限定賞品となっております。

賞品詳細

※本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。スクールガールストライカーズ2 キャンペーン事務局(contact@schoolgirlstrikers-campaign.jp)までお願い致します。

※オリジナルトイレットペーパーのデザインは2種類あります。ご当選時にどちらか一つをプレゼントさせて頂きます。なお、デザインはお選びいただけません。

開催期間

2019年1月7日(月)17:00~2019年1月31日(木)23:59

キャンペーンサイトはこちら

https://schoolgirlstrikers-campaign.jp/new_year_campaign/input

※応募にはスクールガールストライカーズ2 のユーザーIDとユーザー名が必要となります。

※詳細に関しましては、応募フォームより応募要項のご確認をお願い致します。

(C)2014-2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.