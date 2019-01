アニメ「KING OF PRISM」シリーズの新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」に登場する太刀花ユキノジョウのステージ衣装のビジュアル(C)T-ARTS/syn Sophia/エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ/キングオブプリズムSSS製作委員会

人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズの新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」に登場する太刀花ユキノジョウと十王院カケルのステージ衣装が7日、公開された。ユキノジョウの衣装は藤をあしらった紫をベースにした着物をアレンジした和装風で、カケルはショート丈のファーコートに、黒を基調とした細身のスタイルの衣装で登場する。また、新作の第1話の先行カットも公開。同シリーズでおなじみの風呂シーンが描かれている。

「キンプリ」は、2013年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフで、男性キャラクターの神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキたちの歌とショーに懸けるひたむきな姿を描いている。2016年に「KING OF PRISM by PrettyRhythm」、2017年に「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」が公開された。

新作は、全12話のテレビアニメが今春に放送されるほか、テレビ放送に先駆けて、3話ごと全4編の劇場編集版が3月2日から順次、上映される。