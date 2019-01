マイネットゲームスは、ソーシャルゲーム「アヴァロンの騎士」において、本日1月7日よりテレビアニメ「七つの大罪 戒めの復活」とのコラボレーションイベントを開始した。

■「七つの大罪 戒めの復活」とのコラボイベント開催!

期間中、「アヴァロンの騎士」のガチャやイベントに、「七つの大罪」のキャラクターがジョブや武具として登場します。第1弾コラボに登場したランクXジョブ「〈憤怒の罪〉(メリオダス)」や「〈強欲の罪〉(バン)」を再び獲得できるチャンスもあります。

初登場コラボジョブ

ランクXジョブ「魔人化メリオダス」

第1弾コラボからの復刻ジョブ

ランクXジョブ「〈憤怒の罪〉(メリオダス)」

ランクXジョブ「〈強欲の罪〉(バン)」

初登場コラボZ武具

光属性Z武器「エリザベス」

※開発中の武具となり、実際の武具とは異なる場合がございます。

コラボイベント実施期間

1月7日(月)17:00~1月13日(日)16:59

