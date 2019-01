ベクターは、PC向けにサービス中の「ディヴァイン・グリモワール」において、1月2日より「新年パック2019」の販売を開始した。

■2019年の幕開け「新年パック2019」発売!

パック販売期間

2019年1月2日(水)12:00から

2019年1月16日(水)11:30まで

「新年パック2019」から登場するカードの一部紹介

「二槍使いルカ」[New]

「神殺しキリアン」[New]

「トト」

「振り袖のサキEX」

「かぐや姫」

「お凛」

(C)Vector Inc. All Rights Reserved.(C)Shenzhen Fire Element Network Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.