ゴールデン・グローブ賞授賞式にアジアの風！サンドラ・オーが歴史を作った瞬間、トップ３。

1月6日(日)にロサンゼルスで開催されたゴールデン・グローブ賞。アジア人キャストで異例の大ヒットを記録した『クレイジー・リッチ!』は、惜しくも受賞を逃してしまいましたが。アジア系として初となる司会を務めた韓国系カナダ人のサンドラ・オーは、間違いなく“新しい歴史”を作りました。

★アジア系で初の司会に抜擢!

『グレイズ・アナトミー』のクリスティーナ役で知られるサンドラ・オーは、韓国系カナダ人です。

2019年1月6日(日)にロサンゼルスで開催されたゴールデン・グローブ賞で、アジア系女優として初となる司会(ホスト)に抜擢された彼女は、共同ホストのアンディー・サムバーグと共に、その大役を見事に務め上げました。

オープニングトークの最中、サンドラは少し時間をとって、なぜ自分が司会のオファーを引き受けたかを語りました。

世界各国から注目されるアワード・ショウの司会、その大役に対する重圧や恐怖は相当なもの。それでもオファーを引き受けたのは、「歴史が変わる瞬間を目撃したかった」から。

「来年は違うかもしれない。きっと違うと思う。でも、この瞬間は本物」と、震える声で語るサンドラの様子からは、アジア系の俳優がどれほどの差別を受けながらハリウッドで道を切り拓いているのかが、垣間見えました。

2018年は、映画『クレイジー・リッチ!』がオールアジア人キャストの映画として異例のヒットを遂げ、大いに話題になりました。

ゴールデン・グローブ賞でも、コメディ/ミュージカル部門作品賞にノミネート。

授賞式の会場では、例年と比べてアジア系俳優の出席が目立っていて、まさに“アジア旋風元年”といった様子でした。

★アジア系女優で複数の賞に輝いたのは、サンドラが初!

自らが司会を務めるゴールデン・グローブ賞で、ドラマシリーズの女優賞に輝いたサンドラ・オー。アジア系初の司会者として歴史を作っている最中に、もう一つ、歴史を作ってしまいました。

ドラマシリーズの女優賞でアジア系俳優が受賞するのは、1981年に受賞した『将軍 SHOGUN』の島田陽子さん以来の快挙。

また、サンドラは以前に『グレイズ・アナトミー』で助演女優賞に輝いており、アジア系女優として複数の賞を手にするのは、サンドラが初となります。

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 06: In this handout photo provided by NBCUniversal, Sandra Oh from “Killing Eve” accept the Best Performance by an Actress in a Television Series – Drama award onstage during the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 06, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Paul Drinkwater/NBCUniversal via Getty Images)

ちなみに今回、主演女優賞でサンドラの他にノミネートされていた女優は、こちら。

カトリーナ・バルフ『アウトランダー』

エリザベス・モス『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

ジュリア・ロバーツ『ホームカミング』

ケリー・ラッセル『ジ・アメリカンズ』

錚々たるメンバーの中で手にした受賞だけに、その喜びと驚きは計り知れません!

★両親に韓国語でメッセージ。

授賞式を通じて注目を集めたサンドラ・オーですが、中でも印象に残るのは、両親に韓国語で感謝を伝えた瞬間でした。

これまでアジア勢の受賞が少なかったせいもありますが、ハリウッドで開催されるアワード・ショウで韓国語を耳にするのは、なかなか珍しいこと。

韓国語で「お母さん、お父さん、愛しています」と伝えたあと、深くお辞儀をしたサンドラからは、アジア人としての誇りを感じることができました。

ハリウッドで吹き始めた“アジアの風”は、もしかしたらまだ弱く、小さな風かもしれません。アジア系俳優にはまだまだ差別の壁が立ちはだかっているのかも。

しかし、サンドラが“アジア人初”として切り拓いた道は、消えることはないでしょう。

今年もハリウッドにおけるアジア勢の活躍に、ぜひ期待したいですね。