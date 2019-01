「スーパー戦隊レジェンドウォーズ」LEGEND黒獅子リオがゲットできる新春キャンペーンが開催中！

バンダイナムコエンターテインメントは、iOS/Android用アプリ「スーパー戦隊レジェンドウォーズ」において、「新春キャンペーン」を開始した。

■「新春キャンペーン」開催中!

新春キャンペーンが開催!LEGEND黒獅子リオをGETできる特別イベントや、新登場のLEGENDトップ級カード2種が手に入るガシャの開催など、豪華な催しが盛りだくさん!

キャンペーン1.「新春キャンペーンプレゼントガシャ」開催中!

期間中、お1人様1回限りで“11回引く”を無料で引けるプレゼントガシャを開催!LEGENDカード1枚以上が確定する特別なガシャです!

開催期間:開催中~1/25(金)13:59(予定)

LEGENDルパンレッド

LEGENDパトレンU号

LEGENDアカレンジャー

LEGENDオーレッド

LEGENDギャバンtypeG

※予告無く変更・終了となる場合がございます、ご了承ください。

キャンペーン2.「新春ログインボーナス」開催中!

期間中に累計6日間ログインすると、「一発超覚醒」がもらえる!新年最初の特別なログインボーナスでお気に入りの戦士を強化しよう!

開催期間:開催中~1/15(火)13:59(予定)

※予告無く変更・終了となる場合がございます、ご了承ください。

キャンペーン3.「お正月特別イベント 激突!臨獣ライオン拳!」開催中!

お正月の特別イベントに挑戦して「お正月2019魂」を手に入れよう!集めた「お正月2019魂」はイベント限定LEGENDカードの引換券をはじめとした豪華景品と交換できる!お正月限定の黒獅子リオ獲得を目指せ!

開催期間:開催中~1/11(金)13:59(予定)

イベント限定報酬LEGEND黒獅子リオ

限界突破を重ねてLv10にすれば、強力なSUPER SKILLが使えるぞ!

※予告無く変更・終了となる場合がございます、ご了承ください。

キャンペーン4.「激突!臨獣ライオン拳!特効ガシャ」開催中!

イベント特効ガシャにはLEGEND初登場のギンガレッド(獣装光)とボウケンシルバーの新LEGENDカードがラインナップ!新LEGENDカードは開催中の「お正月特別イベント 激突!臨獣ライオン拳!」で特効が発動!

開催期間:開催中~1/11(金)13:59(予定)

LEGENDギンガレッド(獣装光)

LEGENDボウケンシルバー

※予告無く変更・終了となる場合がございます、ご了承ください。

(C) テレビ朝日・東映AG・東映(C) 石森プロ・東映(C) 東映(C) 2017 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映(C) Marvel Characters Inc. All Rights Reserved(C) BANDAI NAMCO Entertainment Inc.