毎日持ち歩くカバンは、なるべくファッションに合ったデザインを選びたいもの。普段からリュック派のfumumu編集部員が、PCや書類を入れてもOKで通学・通勤のキレイめな服装にも合いそうな、北欧ブランドのバックパックを集めてみました!

(1)ゴールドの金具使いがおしゃれ『Gaston Luga』

『ガストンルーガ』は、スウェーデンのストックホルムで生まれたブランド。中でもおすすめなのが、『CLÄSSY』という型です。

View this post on Instagram

Live for the moments you can’t put into words. (Photo via @lynettejoie ) #anywherewithgl

A post shared by Gaston Luga(@gastonluga) on Oct 17, 2018 at 2:19am PDT

View this post on Instagram

new bag💫 . @gastonluga_w のCLASSYのブラック🌚 . http://www.gastonluga.com/ . 公式サイトでクーポンコードを入力すると15%OFFになります😊 クーポンコード:『maritza15』(期限なし) . そして昨日からBlack fridayキャンペーンで1部の商品が25%OFFで購入できます💫 可愛いポーチまで付いてくるよ👒 . みんなマリッアとお揃いにしない?💓 . #newbag #GastonLuga #ガストンルーガ #バックパック #北米

A post shared by 佐藤マリッア(@maritzzzzzza_) on Nov 21, 2018 at 5:52am PST

View this post on Instagram

母にZapallitoと呼ばれた日。 日本語に訳すと「カボチャちゃん…?」←ニュアンスが違うな😅 荷物が多いのでこの日は楽ちんリュックStyleのカボチャちゃんでした。 ちなみに、Zapallito(サパジート)はスペイン語で「Zapallo=カボチャ」を可愛らしく言う事。 また、ミニカボチャと言う意味もある。 うん、完全にからかわれた(笑) @gastonluga #GastonLuga #ガストンルーガ #バックパック #リュック #fashion #backpack http://gastonluga.com

A post shared by Barby Higa ✦ 比嘉バービィ(@barby724) on Nov 30, 2018 at 8:12am PST

厚手のコットンからできていて、13インチのラップトップが入るポケット付き。背面にはパスポートやチケットが入る小さなポケットがあるのも特徴的です。さらに底には4つの金具が付いていて、床にも置きやすい作りになっている心遣いがうれしい!

(2)『Rains』の防水機能が心強い

デンマークに拠点を置く『レインズ』は、バックパック以外にもレインコートや帽子など、おしゃれなレイングッズを展開するブランド。とにかくシンプルなデザインの『Backpack Mini』がキレイ系のファッションにも合いそうです。

View this post on Instagram

RAINS BACKPACK MINI ___ Backpack Mini es una versión más pequeña del clásico estilo RAINS Backpack. Hecha de una tela impermeable con un acabado mate. Estilo minimalista y moderno con bolsillo interior para el portátil, gran comportamiento principal y bolsillo oculto en la parte trasera. Cierre magnético, mosquetones y correas ajustables. ___ #MochilaArquitectura #RegalosArquitectura #ArquiMochila #RainsBackpack #ArquiRegalos

A post shared by regalos para arquitectos(@arquiregalos) on Dec 14, 2018 at 12:49am PST

View this post on Instagram

Especially, backpack is supposed to be like a best friend. We think, Rains might be the one. 毎日使うものだから、親友みたいに気心知れた物を使いたい。デンマークから来たレインズはきっとそんな存在になれるはず。レンタルズで是非手にとってみて下さい。 @rainsjournal

A post shared by Tokyobike Rentals(@tokyobikerentals) on Jan 17, 2018 at 5:03am PST

View this post on Instagram

先日、1泊2日で 大阪に行ってきました🙌 笑いの本場でお笑いを見たり 美味しいものをたくさんいただいて 楽しい2日間💓 ・ 今回の旅行は 色々動き回る予定だったので 両手が自由になるリュックで行ってきました💪 ・ 最近使い始めた デンマーク発祥のRAINSのバックパック。 RAINSは名前の通り レイングッズを専用に扱うブランドなの! デザインもシンプルなので 普段甘めの服装なことが多いけど どんなコーデでも自然と合う👍 ・ 両手が自由になるのって ものすごい便利♬ 軽くて肩の負担にならないのに 14リットルも入るから これからじゃんじゃん使っていこうと思います⤴︎ #RAINSJP #TUSJP @theunitjpurnal_jp #bag #rains#influencer #trip#travel #raingoods #bagpack #japan#osaka #namba#yoshimoto #sankakukoen #RAINSBACKPACK #fashon #リュック #旅行 #バッグパック #カジュアル #なんばグランド花月 #三角公園 #甲賀流 #帰省 #レイングッズ #デンマーク発祥

A post shared by いのうえあずさ(@azusaaai) on Mar 22, 2018 at 7:35am PDT

こちらも13インチのラップトップが入るポケット付きで、特筆すべきはレイングッズブランドならではの防水力! ポリエステルにポリウレタン樹脂コーティングを施した生地が雨を弾いてくれます。パソコンや書類を持ち運ぶなら、この機能はかなり高ポイント。

(3) こだわり素材で作られた『Sandqvist』

『サンドクヴィスト』は、最初に紹介したガストンルーガと同じくスウェーデンのストックホルム発のブランド。バッグ専門ブランドとあって型数が多いですが、特に女性に人気なのが『ALVA』というデザインです。

View this post on Instagram

scandinavian bag specialist @sandqvistbags offers a wide range of bags for every occasion. the products are only using organic cotton, recycled Cordura and vegetable tanned leather. head over to our e-shop or visit our stores and find out more. #sandqvist #sandqvistbags #backpacks #backpack #streetfiles #streetfilesagency

A post shared by street-files(@streetfiles) on Nov 1, 2018 at 8:03am PDT

View this post on Instagram

Ahimè! Quanto dev’essere felice, la morte dell’uccello, nei boschi. 🌿💀 Gèrard De Nerval . . @la_marry_discovering #nofilter#parcoaymerich#aforismi#allegri#me#girl#backpack#nature#travel#instatravel#travelgram#silence#good#karma#home#love#friends#woods#yellow#leaves#earth#island#paradise#trekking#laconi#yallersardegna#sardegnaofficial#sardegna#traditions#sandqvist

A post shared by Leila(@leila.fms) on Nov 22, 2018 at 3:48am PST

View this post on Instagram

Merhaba eylül! 🤗 🙋🏻‍♀️ Merhaba yaklaşan kuzey soğukları. Bugün itibarıyla geleli 4 ay oldu ve biz de İsveç markalarıyla daha bir kaynaşmaya başladık. Bilenler vardır, İsveç markaları tasarım ve fonksiyonellikleri ile bilinir. Ben de bu özelliklerde, hem günlük hayatta ihtiyaçlarımı karşılayacak hem de tasarımı güzel olan bir çanta arıyordum -konu seçim yapmak olunca ne kadar zorlandığımızdan bahsetmiştik- ve bu iki özelliği bir arada bulunduran @sandqvistbags yardıma koştu.☺️ Siz de İsveç ziyaretinizde @sandqvistbags çantalara göz atabileceğiniz gibi Türkiye’de de @beymen ’de bulabilirsiniz. ⠀ ⠀⠀ 🇬🇧 ᴇɴɢʟɪsʜ ⠀⠀ Hello September! 🤗 🙋🏻♀️ Hello the approaching northern cold. It’s been 4 months since we moved and we got much closer with Swedish brands. As some of you know, Swedish brands are known for their design and functionality. I was searching for a bag with these features that would meet my needs in day-to-day life as well as with a nice design – we had talked about how difficult it can be when we make decisions – fortunately @sandqvistbags has these two features together. You can take a look at @sandqvistbags when you visit Sweden but also you can check @beymen in Turkey.

A post shared by Viking Family 🇸🇪(@vikingailesi) on Sep 6, 2018 at 11:13pm PDT

View this post on Instagram

She will hate me # #wild #sunday #mood #balade #forest #family #tokatoka #funnyday #sun #sunshine #green #sandqvist

A post shared by Clara • Louise • Psqnll(@claralouisea) on Nov 4, 2018 at 10:21am PST

11リットルというコンパクトなサイズですが、13インチのラップトップが入るポケットに加えて、脇にはスマホやちょっとした小物が収納できるジップポケットが付いています。素材にはオーガニックコットンと品質の高いトップグレインレザーが使われているので、きちんとお手入れして長く使いたくなります。

毎日使うものは、せっかくならお気に入りのデザインを選びたいですよね。機能性だけじゃないおしゃれなデザインのバックパックで、日々をちょっとでも楽しくしましょう!

・合わせて読みたい→これは高確率な脈ありサイン! 男子からの好意だだ漏れLINE

(文/fumumu編集部・おさない みはる)