劇場版「『Fate/stay night［Heaven's Feel］』II.lost butterfly」2週目舞台挨拶＆最速上映の実施劇場が公開！

アニプレックスは、1月12日より公開予定の劇場版「『Fate/stay night［Heaven’s Feel］』II.lost butterfly」について、2週目舞台挨拶および公開初日0時より実施する最速上映の情報を公開した。
■二週目の舞台挨拶は新宿・横浜に加えて、兵庫にも！さらに公開初日の0時からご覧いただける最速上映実施劇場決定！
2019年1月12日（土）より全国にて公開予定の劇場版「Fate/stay night［Heaven's Feel］」II.lost butterflyについて、第二週目舞台挨拶の情報を公開いたしました！19日（土）は姫路と神戸にて、須藤友徳監督、近藤光さん、杉山紀彰さん、下屋則子さん、川澄綾子さん、中田譲治さんがご登壇！20日（日）は横浜・川崎・新宿にて須藤友徳監督、近藤光さん、杉山紀彰さん、下屋則子さん、川澄綾子さんがご登壇されます！
また、全国の内36劇場にて公開初日12日の0時から本編をご覧いただける最速上映実施の劇場も決定いたしました！いよいよ公開が迫っている劇場版「Fate/stay night［Heaven‘s Feel］」II.lost butterfly、よろしくお願いいたします！
■二週目舞台挨拶
1月19日（土）
【実施劇場】アースシネマズ姫路
【実施時間】11:35の回上映後【Pコード：559-438】
【登壇者（予定）】須藤友徳、近藤光、杉山紀彰、下屋則子、川澄綾子、中田譲治
【実施劇場】シネ・リーブル神戸
【実施時間】13:45の回上映後【Pコード：559-439】
【実施時間】16:55の回上映前【Pコード：559-439】
【登壇者（予定）】須藤友徳、近藤光、杉山紀彰、下屋則子、川澄綾子、中田譲治
1月20日（日）
【実施劇場】横浜ブルク13
【実施時間】9：55の回上映後【Pコード：559-440】
【実施時間】13:00の回上映前【Pコード：559-440】
【登壇者（予定）】須藤友徳、近藤光、杉山紀彰、下屋則子、川澄綾子
【実施劇場】川崎チネチッタ
【実施時間】12:55の回上映後【Pコード：559-441】
【登壇者（予定）】須藤友徳、近藤光、杉山紀彰、下屋則子、川澄綾子
【実施劇場】TOHOシネマズ新宿
【実施時間】15:20の回上映後【Pコード：559-442】
【実施時間】18:25の回上映前【Pコード：559-442】
【登壇者（予定）】須藤友徳、近藤光、杉山紀彰、下屋則子、川澄綾子
※登壇者は、予告なく変更となる場合がございます。
二週目舞台挨拶チケット販売方法
＜チケットぴあ＞にて販売いたします。
- 先行抽選販売「プレリザーブ」受付URL：http://w.pia.jp/t/fate-sn-II/
- 申込受付期間：1月7日（月）18:00～1月15日（火）11:00
- 抽選結果発表：1月15日（火）18:00
- 引換開始日：1月15日（火）18:00
- 一般販売
- 販売期間：1月16日（水）10:00～
- 詳細はこちら：https://fate-sn.com/news/?article_id=49513
■公開初日0時最速上映実施劇場
【北海道】ディノスシネマズ札幌劇場
【東京】新宿バルト9／TOHOシネマズ新宿／T・ジョイPRINCE品川／TOHOシネマズ上野／T・ジョイSEIBU大泉／ユナイテッド・シネマ豊洲／TOHOシネマズ南大沢
【神奈川】横浜ブルク13
【千葉】京成ローザ10／T・ジョイ蘇我／TOHOシネマズららぽーと船橋
【埼玉】MOVIXさいたま
【茨城】ユナイテッド・シネマ水戸
【新潟】T・ジョイ新潟万代／T・ジョイ長岡
【長野】松本シネマライツ8
【山梨】TOHOシネマズ甲府
【愛知】ミッドランドスクエアシネマ／109シネマズ名古屋／ミッドランドシネマ名古屋空港
【岐阜】TOHOシネマズモレラ岐阜
【福井】福井コロナシネマワールド
【大阪】梅田ブルク7／TOHOシネマズ梅田／TOHOシネマズ鳳
【京都】T・ジョイ京都
【兵庫】アースシネマズ姫路
【広島】広島バルト11
【島根】T・ジョイ出雲
【徳島】ufotable CINEMA
【福岡】T・ジョイ博多／T・ジョイリバーウォーク北九州／T・ジョイ久留米
【大分】T・ジョイパークプレイス大分
【鹿児島】鹿児島ミッテ10
詳細はこちら：https://fate-sn.com/news/?article_id=49512
(C)TYPE-MOON・ufotable・FSNPC