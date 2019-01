声優・内田真礼が元日に武道館ライブ敢行！ ニューシングル制作も報告された公演レポート

UCHIDA MAAYA New Year LIVE 2019「take you take me BUDOKAN!!」ライブスチール

2019年1月1日、声優アーティストとして活動する内田真礼が、ワンマンライブ「UCHIDA MAAYA New Year LIVE 2019『take you take me BUDOKAN!!』」を東京の日本武道館にて開催した。アーティスト活動5周年イヤーとなる2019年を、2時間半を超える元日ライブでスタートさせた。

「ハッピーニューイヤー!」の掛け声とともにステージ最上段に登場した内田は、オープニングナンバーに「高鳴りのソルフェージュ」をチョイス。曲中にバンドメンバーの紹介を挟みながら、ライブタイトルの「take you take me BANDWAGON」へとつなげ、元日の日本武道館ライブ開催に喜びをにじませる。

MCでは改めて新年の挨拶をすると、ここから一気に加速していく。「ロマンティックダンサー」「クロスファイア」と畳み掛け、「aventure bleu」でステージ上での衣装チェンジに挑戦。「からっぽカプセル」では内田のライブお馴染みの“Maaya Poi Dancers”も姿を見せ、大盛り上がりのステージに華を添えた。

ライブ中盤にはセンターステージにバンドメンバーを集め、「magic hour」「わたしのステージ」をアコースティックアレンジで披露。しっとりとしたナンバーでアクセントを入れつつ客席を魅了する。

そして終盤には、晴れ着をイメージした和服テイストの衣装にチェンジして「世界が形失くしても」を激しく歌い上げたところからラストスパートに突入。「Hello, 1st contact!」「ギミー!レボリューション」「Smiling Spiral」と盛り上がり必至の楽曲を立て続けに歌い、「Hello, future contact!」でライブ本編を締めくくった。

アンコールではライブTシャツ姿で再登場し、「Step to Next Star!!」に続いてファンクラブオリジナルソングの「サニーデイ・アンセム」を披露。MCでは4月に東京・大阪でファンクラブイベントの開催が決定したこと、そしてニューシングルの制作が決定したことが内田本人の口から告げられる。

最後には、2019年の始まりのライブということでデビューシングル「創傷イノセンス」を歌唱するも、まだまだ内田の歌を聴き足りない観客に応えてWアンコールへ。「Shiny drive, Moony dive」から間髪をいれずに「take you take me BANDWAGON」を再び熱唱し、元日ライブの幕が閉じられた。

UCHIDA MAAYA New Year LIVE 2019「take you take me BUDOKAN!!」セットリスト

M-01 高鳴りのソルフェージュ

M-02 take you take me BANDWAGON

M-03 ロマンティックダンサー

M-04 クロスファイア

M-05 aventure bleu

M-06 +INTERSECT+

M-07 アイマイ☆シェイキーハート

M-08 からっぽカプセル

M-09 youthful beautiful

M-10 c.o.s.m.o.s

M-11 magic hour(アコースティックアレンジ)

M-12 わたしのステージ(アコースティックアレンジ)

M-13 君のヒロインでいるために

M-14 シンボリックビュー

M-15 Applause

M-16 世界が形失くしても

M-17 Hello, 1st contact!

M-18 ギミー!レボリューション

M-19 Smiling Spiral

M-20 Hello, future contact!

EN-1 Step to Next Star!!

EN-2 サニーデイ・アンセム(FCオリジナルソング)

EN-3 創傷イノセンス

W-EN1 Shiny drive, Moony dive

W-EN2 take you take me BANDWAGON

仲瀬 コウタロウ