声優・斉藤壮馬の1stアルバムが人気沸騰！ TSUTAYAアニメストア12月音楽ランキング

斉藤壮馬1stフルアルバム「quantum stranger」「初回生産限定盤A」4,000円(税別)

アニメ関連商品を販売する「TSUTAYAオンラインアニメストア」より、アニメCD部門の2018年12月度売上ランキングが発表された。1位を獲得したのは、声優・斉藤壮馬の1stアルバム「quantum stranger」。『BanG Dream!』シリーズからは各ユニットが上位に名を連ねた。

1位に輝いた「quantum stranger」は、『アイドリッシュセブン』九条天役や『ハイキュー!!』山口忠役で知られる斉藤壮馬が、2017年6月にアーティストデビューして以来初めて放つフルアルバムだ。シングル実績より大幅に数字を伸ばしてのトップとなっており、ファンの注目ぶりが順位に表れている。

5位にRoselia「BRAVE JEWEL」がつけた『BanG Dream!』シリーズからは、そのほかPoppin'Party「キズナミュージック♪」が8位、RAISE A SUILEN「R・I・O・T」が10位、ハロー、ハッピーワールド!「キミがいなくちゃっ!」が15位といずれも好位置をマーク。

2019年1月よりTVアニメ第2期がスタートしたことも相まって、その勢いが感じられるランキングとなった。

TSUTAYAアニメストア オンライン・ショッピング 2018年12月アニメCDランキング(順位/タイトル)

1位 斉藤壮馬「quantum stranger」

2位 刀剣乱舞「刀剣乱舞-ONLINE-近侍曲集 其ノ二」

3位 はるまきごはん「ネオドリームトラベラー」

4位 LiSA「赤い罠(who loves it?)/ADAMAS」

5位 BanG Dream!/Roselia「BRAVE JEWEL」

6位 そらる「銀の祈誓」

7位 アイドリッシュセブン/Re:vale「Re:al Axis」

8位 BanG Dream!/Poppin’Party「キズナミュージック♪」

9位 THE IDOLM@STER MILLIONLIVE!/D/Zeal「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 12 D/Zeal

10位 BanG Dream!/RAISE A SUILEN「R・I・O・T」

11位 うたの☆プリンスさまっ♪「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム スペシャルユニットドラマCD 音也・藍・ヴァン」

12位 Free!-Dive to the Future-「TVアニメ『Free!-Dive to the Future-』ドラマCD Extra Short Films」

13位 うたの☆プリンスさまっ♪「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム スペシャルユニットドラマCD 那月・蘭丸・瑛一」

14位 早見沙織「JUNCTION」

15位 BanG Dream!/ハロー、ハッピーワールド!「キミがいなくちゃっ!」

16位 アイ★チュウ「アイ★チュウ ~I★Chu Award 2018ミニアルバム~」

17位 THE IDOLM@STER SideM/315 STARS メンタル「THE IDOLM@STER SideM WakeMini! MUSIC COLLECTION 02」

18位 THE IDOLM@STER SideM/315 STARS インテリ「THE IDOLM@STER SideM WakeMini! MUSIC COLLECTION 03」

19位 THE IDOLM@STER SideM/水嶋咲(声優:小林大紀)、姫野かのん(声優:村瀬歩)、舞田類(声優:榎木淳弥)「THE IDOLM@STER SideM WORLD TRE@SURE 05」

20位 Free!-Dive to the Future-/桐嶋郁弥(声優:内山昂輝)、遠野日和(声優:木村良平)、椎名旭(声優:豊永利行)「TVアニメ『Free!-Dive to the Future-』 キャラクターソングミニアルバム Vol.2 Close Up Memories」

