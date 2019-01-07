声優・斉藤壮馬の1stアルバムが人気沸騰！ TSUTAYAアニメストア12月音楽ランキング

斉藤壮馬1stフルアルバム「quantum stranger」「初回生産限定盤A」4,000円（税別）

アニメ関連商品を販売する「TSUTAYAオンラインアニメストア」より、アニメCD部門の2018年12月度売上ランキングが発表された。1位を獲得したのは、声優・斉藤壮馬の1stアルバム「quantum stranger」。『BanG Dream!』シリーズからは各ユニットが上位に名を連ねた。

1位に輝いた「quantum stranger」は、『アイドリッシュセブン』九条天役や『ハイキュー!!』山口忠役で知られる斉藤壮馬が、2017年6月にアーティストデビューして以来初めて放つフルアルバムだ。シングル実績より大幅に数字を伸ばしてのトップとなっており、ファンの注目ぶりが順位に表れている。

5位にRoselia「BRAVE JEWEL」がつけた『BanG Dream!』シリーズからは、そのほかPoppin'Party「キズナミュージック♪」が8位、RAISE A SUILEN「R・I・O・T」が10位、ハロー、ハッピーワールド！「キミがいなくちゃっ！」が15位といずれも好位置をマーク。

2019年1月よりTVアニメ第2期がスタートしたことも相まって、その勢いが感じられるランキングとなった。

TSUTAYAアニメストア オンライン・ショッピング 2018年12月アニメCDランキング（順位／タイトル）

1位 斉藤壮馬「quantum stranger」

2位 刀剣乱舞「刀剣乱舞－ONLINE－近侍曲集 其ノ二」

3位 はるまきごはん「ネオドリームトラベラー」

4位 LiSA「赤い罠（who loves it？）／ADAMAS」

5位 BanG Dream！／Roselia「BRAVE JEWEL」

6位 そらる「銀の祈誓」

7位 アイドリッシュセブン／Re：vale「Re：al Axis」

8位 BanG Dream！／Poppin’Party「キズナミュージック♪」

9位 THE IDOLM＠STER MILLIONLIVE！／D／Zeal「THE IDOLM＠STER MILLION THE＠TER GENERATION 12 D／Zeal

10位 BanG Dream！／RAISE A SUILEN「R・I・O・T」

11位 うたの☆プリンスさまっ♪「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム スペシャルユニットドラマCD 音也・藍・ヴァン」

12位 Free！－Dive to the Future－「TVアニメ『Free！－Dive to the Future－』ドラマCD Extra Short Films」

13位 うたの☆プリンスさまっ♪「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム スペシャルユニットドラマCD 那月・蘭丸・瑛一」

14位 早見沙織「JUNCTION」

15位 BanG Dream！／ハロー、ハッピーワールド！「キミがいなくちゃっ！」

16位 アイ★チュウ「アイ★チュウ ～I★Chu Award 2018ミニアルバム～」

17位 THE IDOLM＠STER SideM／315 STARS メンタル「THE IDOLM＠STER SideM WakeMini！ MUSIC COLLECTION 02」

18位 THE IDOLM＠STER SideM／315 STARS インテリ「THE IDOLM＠STER SideM WakeMini！ MUSIC COLLECTION 03」

19位 THE IDOLM＠STER SideM／水嶋咲（声優：小林大紀）、姫野かのん（声優：村瀬歩）、舞田類（声優：榎木淳弥）「THE IDOLM＠STER SideM WORLD TRE＠SURE 05」

20位 Free！－Dive to the Future－／桐嶋郁弥（声優：内山昂輝）、遠野日和（声優：木村良平）、椎名旭（声優：豊永利行）「TVアニメ『Free！－Dive to the Future－』 キャラクターソングミニアルバム Vol．2 Close Up Memories」

仲瀬 コウタロウ