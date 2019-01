「キンプリSSS」おなじみ“お風呂”カット公開！ユキノジョウとカケルの”豪華絢爛”なステージ衣装も

『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』第1話 先行カット(C)T-ARTS / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムSSS製作委員会

2019年春の劇場公開&TVアニメ放送が決定している『KING OF PRISM』シリーズ第3弾『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』より、太刀花ユキノジョウと十王院カケルの“豪華絢爛”なステージ衣装と第1話場面写真が公開された。

プリズムスタァを目指す個性豊かな男の子たちが、女の子をもっともトキめかせる“プリズムキング”を目指して様々な試練や困難に立ち向かっていく『KING OF PRISM』シリーズの最新作である本作。

本作で初めてお披露目となる、将来の梨園を背負って立つと言われる女形のホープ・太刀花ユキノジョウのステージ衣装は、藤を大胆にあしらった紫をベースにした着物をアレンジした和装風の衣装に仕上げられた。

一方、十王院財閥の跡取り・十王院カケルのステージ衣装は、ゴージャスなショート丈のファーコートに、黒を基調とした細身のスタイルに。さらに、すべてが“宝石”で作られたというエーデルローズの象徴的な赤いバラのモチーフをあしらい、カケルらしい豪華なステージ衣装となっている。

また第1話の場面写真も公開となり、エーデルローズ生とOver The Rainbowが仲良くお風呂に入る様子や、大和アレクサンダー、高田馬場ジョージと新キャラクターの池袋エィスも共に入浴を楽しんでいる様子、そして、不敵な笑みを浮かべる法月仁の姿が描かれた。

『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』は、劇場編集版が全4章で2019年3月2日より順次連続公開、そして2019年よりTVアニメとして放送開始予定。

「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」2019年春劇場公開&TVアニメ放送開始

一条シン:寺島惇太

太刀花ユキノジョウ:斉藤壮馬

香賀美タイガ:畠中 祐

十王院カケル:八代 拓

鷹梁ミナト:五十嵐 雅

西園寺レオ:永塚拓馬

涼野ユウ:内田雄馬

如月ルヰ:蒼井翔太

大和アレクサンダー:武内駿輔

高田馬場ジョージ:杉田智和

神浜コウジ:柿原徹也

速水ヒロ:前野智昭

仁科カヅキ:増田俊樹

氷室 聖:関 俊彦

黒川 冷:森久保祥太郎

山田リョウ:浪川大輔

法月 仁:三木眞一郎

<スタッフ>

監督 菱田正和

助監督 渡辺 葉

シリーズ構成 青葉 譲

キャラクター原案 松浦麻衣

キャラクターデザイン 原 将治

CGディレクター 乙部善弘

プリズムショー演出 京極尚彦

乙部善弘/今中菜々

音楽 石塚玲依

音響監督 長崎行男

原作:タカラトミーアーツ/シンソフィア/エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ

アニメーション制作:タツノコプロ

配給:エイベックス・ピクチャーズ

製作:キングオブプリズムSSS製作委員会

(C)T-ARTS / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムSSS製作委員会

松本 翼