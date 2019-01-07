【AFCアジアカップグループステージ第1節】CHNがKGZから逆転勝利

サッカー 試合サマリー

AFCアジアカップグループステージ第1節は1月7日 (月)、Khalifa Bin Zayed Stadiumで中国代表男子 vs キルギス代表男子の試合が行われました。

前半、CHNはKGZに攻め込まれ、得点を許します。

前半終了時点で、CHNは0点、KGZは1点と、ビハインド。

後半開始後、CHNはKGZの攻撃を見事防ぎ、一転相手のゴールを奪う素晴らしい展開を見せた。

最終スコアは2 - 1となり、CHNは、1点差でKGZを降し、見事逆転勝利です。

詳細を確認する

メンバー

■ 中国代表男子

GK 1 イエン ジュンリン

DF 4 シー クー

DF 5 ジャン リンポン

DF 6 フォン シャオティン

DF 17 チャン チョンドン

DF 19 リュウ ヤン

MF 13 チー ジョングオ

MF 15 ウー シー

MF 16 ジン ジンダオ

FW 7 ウー レイ

FW 18 ガオ リン

GK 12 ジャン ルー

GK 23 ワン ダーレイ

DF 2 リュウ イーミン

DF 3 ユー ヤン

MF 8 ジャオ シュリ

MF 11 ハオ ジュンミン

MF 20 ユー ハンチャオ

MF 21 プー チェン

FW 9 シャオ ジー

FW 14 ウェイ シーハオ

FW 22 ユー ダーバオ

■ キルギス代表男子

GK 1 パベル マティアシュ

DF 2 バレリー キチン

DF 3 タミルラン コズバエフ

DF 17 ダニエル タゴエ

MF 9 エドガー ベルンハルト

MF 11 ベクジャン サギンバエフ

MF 18 カイラト ジルガルベク ウール

MF 21 ファルハト ムサベコフ

MF 23 アフリディン イスライロフ

FW 10 ミルラン ムルザエフ

FW 19 ビタリー ルクス

GK 13 クトマン カディルベコフ

GK 16 バレリー カシュバ

DF 4 ムスタファ イウスポフ

DF 5 アイザル アクマトフ

MF 6 パベル シドレンコ

MF 7 トゥルスナリ ルスタモフ

MF 8 アジズ シディコフ

MF 12 オディルジョン アブドゥラフマノフ

MF 15 ムロリムジョン アフメドフ

MF 20 バクティアル ドゥイショベコフ

MF 22 アントン ゼムリャヌヒン

FW 14 エルニスト バティルカノフ