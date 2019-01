アンジェリーナ・ジョリーが大統領!?政治家になったアメリカの俳優8選

政治家になった海外セレブは意外とたくさん!先日アンジェリーナ・ジョリーのアメリカ大統領選出馬の可能性が報じられましたが、あながち『ありえない話』でもないかも?今回は最近の話題から定番まで、政治に関わるアメリカ人俳優8人をピックアップ!

シンシア・ニクソン

LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 18: Cynthia Nixon attends Vulture Festival Los Angeles 2018 at The Hollywood Roosevelt Hotel on November 18, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Gregg DeGuire/Getty Images)

『セックス・アンド・ザ・シティ』のミランダ役でおなじみのシンシア。

教育問題やLGBTの人権活動に積極的に参加していることでも知られていましたが、2018年に民主党からはニューヨーク州知事に立候補しました。

シンシアは、ニューヨーク生まれ、ニューヨーク育ちの生粋のニューヨーカーです。

結果は、3期目となる現職のクオモ氏に大差で破れてしまいましたが、予備選挙に出馬するために60,000人以上の署名を集めるなど、かなりの本気が伝わってきます。

ドラマでも、ミランダは弁護士で知的な役どころでしたよね。

シンシアが政治家になっても違和感なしです!

3人の子どもたちと一緒にNYでのウィメンズマーチに向かうシンシア。

2017年にはスピーチをしています。

ダイアン・ニール

NEW ORLEANS - DECEMBER 2: 'The Abyss' -- When a Navy Admiral's daughter is the prime suspect in a double murder case aboard a research boat, the NCIS team partners with the Coast Guard Investigative Service (CGIS) to investigate. Meanwhile, Lasalle tracks down his estranged brother, on NCIS: NEW ORLEANS, Jan 13 (9:00-10:00, ET/PT), on the CBS Television Network. Pictured L-R: Diane Neal as CGIS Agent Abigail Borin and Zoe McLellan as Special Agent Meredith 'Merri' Brody (Photo by Skip Bolen/CBS via Getty Images)

『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』のケイシー・ノバク役を演じるダイアン・ニール。

『NCIS』シリーズの、アビゲイル・ボーリン=別名・女ギブスとしてもおなじみですよね。

ダイアンは、2018年11月に行われた合衆国下院議員のニューヨーク19区戦に無所属で立候補。

しかし、ニューヨーク州の選挙管理委員会に集めた4,181の署名のうち1,852が無効とされ、本選挙への出馬を却下されてしまいました。(必要な署名数は3,500)

しかし、最高裁判所の判決によりダイアンの本選挙出馬が実現したのです。

最下位で落選となりましたが、無所属で本選挙までこぎつけたガッツはさすが女ギブス!

なんと女優業をしながら、昨年、9年かけてハーバド大学Extention schoolを卒業したようです!

ステイシー・ダッシュ

NEW YORK, NY - DECEMBER 15: Actress Stacey Dash attends the 'American Sniper' New York Premiere at Frederick P. Rose Hall, Jazz at Lincoln Center on December 15, 2014 in New York City. (Photo by Gilbert Carrasquillo/FilmMagic)

映画『クルーレス』のディー役で人気になったステイシー・ダッシュ。

政治に熱心なことも公表していましたが、2018年2月には、カリフォルニア州44地区から合衆国下院議院選に立候補を表明。

『Dash to D.C.』というキャンペーンスローガンが、なんともキャッチーです!

翌月3月末には立候補を取り下げたのですが、今後も自分の住む地域の人々の生活の改善のために発言を続けていくそうです。

フレッド・トンプソン

NEW YORK, NY - JULY 18: Former United States Senator Fred Thompson attends 'Persecuted' screening at Lighthouse International Theater on July 18, 2014 in New York City. (Photo by Ilya S. Savenok/Getty Images)

『LAW & ORDER』のアーサー・ブランチ地方検事役、『ダイ・ハード2』の空港の管制部長のトルドー役などで有名なフレッド・トンプソン。

『グッド・ワイフ』にも出演していましたね。

奨学金でロースクールを卒業して弁護士の資格、さらには法学博士の学位を持つ頭脳派の俳優です。(実際に弁護士としても働いていたそうです!)

1994年〜2003年にテネシー州選出の共和党員上院議員を努め、2008年には有力な大統領候補として名前が上がっていました。

クリント・イーストウッド

LOS ANGELES, CA - DECEMBER 10: Clint Eastwood arrives at the premiere of Warner Bros. Pictures' 'The Mule' at the Village Theatre on December 10, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

88歳になったいまでも、渋くてステキなハリウッド俳優・監督のクリント・イーストウッド。

なんと、1986年〜1988年にはカリフォルニア州カーメル市(人口4000人)の市長でした。

2001年〜2008年にはカリフォルニア州の公園緑地課(Park and Recreation Commission)に就任。

ポリコレ(ポリティカルコレクトネス)を意識しすぎる原題の風潮に異論を唱えたり、アメリカではめずらしく堂々とトランプ大統領を支持したりと、歯にもの着せぬ発言がよく取り上げられています。

アーノルド・シュワルツェネッガー

VIENNA, AUSTRIA - MAY 15: Arnold Schwarzenegger speaks during the opening ceremony of the R20 Austrian World Summit at Hofburg, Vienna, Austria on May 15, 2018. (Photo by Omar Marques/Anadolu Agency/Getty Images)

オーストリア出身の元ボディビルダーの『シュワちゃん』こと、アーノルド。シュワルツェネッガー。

『ターミネーター』など、肉体派の俳優としてもイメージが強かったのですが、もともと政治に強い興味を持っていたそうです。

2003年〜2011年にはご存知の通り、カリフォルニア州知事を努めています。

ちなみに、州知事としての功績は色々あるのですが、なかでもティーンエイジャーの肥満防止のために、州立高校での炭酸飲料を禁止したというのが、元ボディビルダーのシュワちゃんらしくていいですよね。

英語もあまり話せずにアメリカにやってきた若者が、ハリウッドで成功、ケネディ家出身の奥さんと結婚(離婚してしまいましたが…)、州知事にまでなってしまうという、まさにアメリカンドリーム!

スティーヴン・セガール

DORTMUND, GERMANY - DECEMBER 01: US actor Steven Seagal during the German Comic Con at Westfalenhalle on December 1, 2018 in Dortmund, Germany. It is the very first Comic Convention taking place in Germany. (Photo by Tristar Media/Getty Images)

『沈黙の要塞』などのアクション映画で有名なハリウッド俳優、スティーブン・セガール。

合気道の達人で、日本通ということでも知られていますよね。

2012年1月から、テキサス州ハズペス郡の保安官を努めています。

セガールが本物の保安官って、映画みたいな話です。

2016年にはロシアのプーチン大統領よりロシア国籍を授与され、2018年にアメリカとロシアの関係を発展させるための『特使』に任命されました。

日本では知名度の高いセガールの作品も、アメリカではラズベリー賞の常連なのですが…なぜロシアの特使にセガール?とちょっと疑問に思って調べたところ、ロシアや東欧ではテレビで映画が放映されるなど、今でもセガールの人気高いようです。

さらに、プーチン大統領は大の格闘技ファンというのが最大のポイント!

ロナルド・レーガン

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzEzOTk4OTQ2OF5BMl5BanBnXkFtZTYwMzkyODQ2.V1.jpg

政治家として成功した俳優といえば、ロナルド・レーガン元大統領の右に出るものはいないでしょう。

ハリウッド俳優からカリフォルニア州知事へ、そして第40代大統領に就任しました。

高い支持率を維持し続け、途中暗殺未遂などがありながらも、2期8年の任期を満了しています。

子供の頃から演技力や話術に優れていて、俳優になる前はラジオアナウンサーとして活躍していました。

その才能が、国民の心をつかむ演説にも役立ったのでしょう!