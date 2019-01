【悲報】『NCIS～ネイビー犯罪捜査班』シーズン16をもって打ち切りか！？

2019年早々に衝撃のニュースが届いた! 世界で最も観られているTVドラマ『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』が現在放送中のシーズン16をもって終了する可能性が高いという。

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2saSW8NvfAhWGAYgKHSw0Db8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.metacritic.com%2Ftv%2Fncis&psig=AOvVaw0qO02BWoreT8-mEP9W42&ust=1546957560016998

『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』

放送:2003年〜

放送局:CBS

製作総指揮:ドナルド・P・ベリサリオ

出演:マーク・ハーモン/マイケル・ウェザリー/コート・デ・パブロ/ポーリー・ペレット/デヴィッド・マッカラム/ショーン・マーレイ ほか

LOS ANGELES - SEPTEMBER 19: 'Beneath the Surface' - After NCIS arrives at a Halloween crime scene, Torres recognizes the victim as a former friend from federal law enforcement training. Also, Jimmy thinks his lab is haunted by ghosts when objects keep mysteriously moving, on NCIS, Tuesday, Oct. 30 (8:00-9:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. NCIS series regular Rocky Carroll directed the episode. Pictured: Emily Wickersham, Mark Harmon (Photo by Monty Brinton/CBS via Getty Images)

全米視聴率No.1を記録し続けた犯罪捜査ドラマ『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』が現在放送中のシーズン16をもって終了する可能性があるという。

現在でも放送局CBSでは最も人気のあるTVドラマの一つである同作だが、やはりアビー役ポーリー・ペレットがシーズン15をもって降板した事実、そしてギブス役のマーク・ハーモンによる現場でのいじめがあったかもしれないという噂の2点が影響し、シーズン17には更新されないのではないかと噂されているのだ。

現時点でシーズン17へ更新されるという話が聞こえてこないため、もしかしたら可能性は十分考えられるのかもしれない。

LOS ANGELES - NOVEMBER 1: 'What Child Is This?' -- The team's holiday plans are put on hold when the murder investigation of a Navy veteran includes the discovery of a newborn baby who has no identification and no apparent ties to a family, on NCIS, Tuesday, Dec. 11 (8:00-9:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. Pictured: Mark Harmon, Maria Bello. (Photo by Monty Brinton/CBS via Getty Images)

『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』シーズン16は相変わらず高い視聴率を記録しており、放送局のCBSでも最も高い視聴率を誇る。

ここ数年間、NetflixやHuluなどの台頭により、ほとんどのネットワークが視聴率低下という状況に直面している中、『NCIS』はシーズン15からシーズン16の間でたったの8%しか低下していない。

これは他作品と比べると良い数字であり、実際にシーズン16は1200万人もの視聴者を獲得している。

LOS ANGELES - NOVEMBER 1: 'What Child Is This?' The team's holiday plans are put on hold when the murder investigation of a Navy veteran includes the discovery of a newborn baby who has no identification and no apparent ties to a family, on NCIS, Tuesday, Dec. 11 (8:00-9:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. Pictured: Mark Harmon (Photo by Monty Brinton/CBS via Getty Images)

シリーズ更新の可否は、やはりキャスト次第というのが一番大きいようだ。

現在のところシリーズ開始当初から出演している古株というのは、最初はゲスト出演だったマクギー役のショーン・マーレイ以外だと、ギブス役のマーク・ハーモンしかいない。

そのマークは現在、製作総指揮と主演の2役を兼任しており、シーズン16をもって退く考えを持っていることが噂されている。

しかし、契約上はもう1シーズン先までのものとなっているため、マークの降板によるシリーズ終了という可能性は低そうだ。

いずれにせよ更新か打ち切りかの瀬戸際に立たされている『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』。

長くファンに愛された作品が終わってしまうのは寂しいが、オリジナルキャストの降板が相次ぐ状況では、楽しめくなってしまっているのは否めない。