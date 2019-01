叶姉妹の妹の叶美香が公式ブログを更新。赤いランジェリーを着用したセクシー写真を公開し、注目を集めている。

■マシュマロおっぱいのサプリ

話題の写真がアップされたのは、7日。「マシュマロおっぱいは、心のサプリシリーズ-12」というタイトルのブログ記事の中には、白く柔らかそうなバストを大胆に露出した4枚の写真が掲載されており、

「月曜日の朝ですね。私達の愛する大切な皆さんの心の癒しのサプリに 大人気で大絶賛いただいております さわやかですがすがしくアーティでたわわなマシュマロおっぱいが効果的かと思いますので、マシュマロおっぱいハグいかがでしょう」

というコメントが添えられている。

■お正月明けの眠気が吹き飛ぶ

お正月明けの眠気も吹き飛びそうな迫力ボディを受けて、コメント欄にはファンからの喜びの声が書き込まれている。

・美香さんっ、最高っす!!! 美香さんの究極のマシュマロヒップちゃんもupしてほしいっす

・今日私、誕生日なんです。お姉さまの素敵な写真で癒されました ありがとうございます。午後も仕事頑張れます

・投げキッス、受け取りました 今朝からイライラしていて、心のやり場に困ってましたが、美香様が優しくハグして下さったので、落ち着きました! 4枚目のお写真、凄く素敵 やっぱり心のサプリですね! 優しさをありがとうございます

View this post on Instagram

恋のリスク💖✨ 相手のことが どんなに好きであっても、 「相手の思うがまま」であることだけは避けましょう。 お互いの関係において、 いかに自分を見失わないようにするか、その態度を養うことが、 お互いを慈しみ大切にするということにつながるわけですから。💋✨ 「証し」の束縛💖✨ 「恋人なら、こういったことも考えてほしい」といって、もともと、 自分の中にはなかった気持ちまでも、「恋人」と言う関係性の「証し」として相手から求められることが あります。 そのことを喜びと感じることが出来るならよいのですが、 一方で、自分の中にはない気持ちを、さもあるもののようにして 相手に与えることを、 「自分自身に対する偽り」と感じる 考え方もあるのです。 「真の心の問い💎✨」 世の中には、 さまざまな「制約」がありますので、 自分自身が「感じるまま」に考え、 行動することが、 誰かにとっての迷惑や マナー違反にならないかは、 常に誠意をもって検討しておかなくてはなりません。 ただし、その一方で、 自分自身の幸せを大事に考えることに、闇雲に臆病になってはいけません。💋✨ これは、 以前にありましたたくさんのお悩みのご相談のヒントになればと...。🌹✨ 私のお気に入りの ファビュラスな姉の格言でですよ。 天使も気絶する超絶セクシーな ファビュラスな姉とお揃いの メタリックレッドのマイクロビキニで 叶ポージングエクササイズとともに、 ホッと、癒されていただけましたら 嬉しいですよ。😘💖✨ #amazing #heavenly #heaven #fabulous #叶姉妹 #happy #ファビュラス #angel #宇宙 #コミケ #叶 #癒し #叶ポージングエクササイズ #究極生命体 #たわわ #マシュマロおっぱい #マシュマロおっぱいハグ #ファビュラスコスプレアート写真集 #ビキニ #peaceful #至福 #幸運 #天使 #女神 #愛するあなたへ

A post shared by 叶姉妹 kanosisters(@kano_sisters007) on Jan 3, 2019 at 1:25am PST

■着物姿に「願掛けの言葉」が

セクシーな衣装を着用した写真が多数投稿されている叶姉妹のインスタグラムだが、元旦は大和撫子らしい着物姿。露出度は低いものの艶っぽく神々しいオーラが感じられ、コメント欄には称賛の声のみならず、

・元気な子を授かれますように

・留学に行けますように

・愛する人の奥様になれますように

といった「願掛け」も投稿されていた。

View this post on Instagram

2019.1.1 元旦🌹✨✨✨✨✨✨ ファビュラスな恭賀新年🦋✨✨✨ さあ、願いを叶えましょう💖✨✨ さて、 また新たな、 皆さんの 「人生の選択」の幕開けですね。 さあ、 よろしければ 心のままに・・・、 願いごとを、 強く信じながら、 お書き込みくださいね。 もちろん、 好きなことを 好きなだけ・・・。 わたくしたちから、 愛する大切な なかよしさんの 皆さんの幸せのために、 わたくし達からハッピー& ヘブンリーエナジーを お贈りいたします。 心より愛と感謝をこめて...。✨✨ #新年 #2019 #happynewyear #veryhappynewyear #縁起物 #amazing #precious#fabulous #叶姉妹 #heaven #happy #love #ファビュラス #angel #宇宙 #コミケ #叶 #着物 #大振袖 #peace #peaceful #あなたに #至福 #幸運 #天使 #女神 #愛するあなたへ

A post shared by 叶姉妹 kanosisters(@kano_sisters007) on Dec 31, 2018 at 6:58am PST

■目がさめるようなセクシー写真

2019年は1月4日が金曜日ということもあり、7日から仕事復帰した人も少なくなさそう。そんな仕事はじめの日にぴったりの「目がさめるようなセクシー写真」には、数多くの「いいね!」が寄せられていた。