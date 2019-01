元AKB48のメンバーでタレントの板野友美がインスタグラムを更新し、水着姿の写真を連続でアップした。インターネット上では、板野の「バストの変化」に注目する声が相次いでいる。

■水着ショットを3連続投稿

6日、板野はインスタグラムを3連続で更新。合計13枚にわたる水着のショットを披露した。水着はピンク色で幾何学模様のような柄をしており、ブラとパンツの生地がお腹のところで結ばれた珍しいデザインのものだ。

ブラはタイトなサイズ感になっているため、豊満なバストがはち切れんばかりに収められているのがわかる。板野は投稿で、「これから旅写真をたくさん載せるのでお付き合いください」とコメント。どうやらプライベートの旅行でハワイを訪れているようだ。

■板野の水着姿に絶賛の声が相次ぐ

板野の可憐で悩ましい水着ショットに、ファンからは「セクシーすぎる」「めっちゃ大人っぽくなってる」など絶賛の声があがっている。

「超絶スタイル抜群だしキレイだし美人だし、女性的で素敵だし美脚すぎるよ」

「ともちんの旅日記写真…。いきなり水着から来るとは!」

「突然のセクシーなともちんにドキドキする」

「ナイスプロポーション! おまけにかわいすぎる」

コメントの中には、「突然のセクシーな写真でドキドキした」と驚きを見せるものも。

■水着の柄や形に注目する声も

板野の水着姿を絶賛する声があがる一方、女性向け匿名掲示板『ガールズちゃんねる』では、「水着の柄が変」などの声も見られる。

「ひと昔前みたいな水着の柄」

「おばあちゃんがこんな柄のパンツ履いてる」

「あれ、また胸が大きくなった? 見るたびに胸の大きさが変わるのはどういうわけだ」

「胸が大きくなったりしぼんだりして忙しい」

また、板野のバストの大きさが変わっていると思った人もいるようだった。

■好きな水着の形を調査した結果…

しらべぇ編集部が全国20~60代の男女1,359名を対象に、「水着」について調査を実施。その結果、男性ではビキニ、女性ではワンピースがそれぞれ1番人気であることがわかった。

今回、板野がインスタグラムで披露した水着ショット。ファンの目線はその胸元に釘付けになったようだった。