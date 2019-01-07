年男年女のいのしし会＝１６日に新年会を開催

来社した近沢さん、清水さん（右から）

今年が年男年女の亥年生まれによる「いのしし会」（近沢宗貴会長）の『第３４回新年会』が１６日午後７時から同１１時まで、聖市リベルダーデ区の宮城県人会館（R. Fagundes, 152）で行われる。

同会は、昭和天皇崩御の１９８９年、在ペルー日本大大使公邸占拠事件の９７年を除き毎年開催するコロニア最古の干支の会。９６歳の中村イサオさん、高野春男さん、太田美代子さんはほぼ毎年出席している。今年は亥年のため１００人以上参加する見込みだ。

当日はビュッフェ奄美の食事や、豪華景品が当たるビンゴ大会が楽しめる。対象年齢は１２歳～１０８歳だが、亥年以外の参加も歓迎している。

案内に来社した近沢宗貴会長、清水潔オリジオ副会長は「今年は例年以上に盛り上がりそうです。親睦と交流を深めるために、ぜひ参加してください」と来場を呼びかけた。

会費は一般１００レ、８０歳以上は８０レ、１０歳以下は無料。駐車場は午後６時半から同１１時まで、１５レで利用可能。

問合せは清水副会長（１１・３８１３・８１２２、同・９９９４６・４６３６）、近沢会長（同・５０４４・２６０９、同・９７１１８・６５２８）、島袋マリオさん（同・９４３６５２・２２５６）まで。