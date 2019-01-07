アイシン軽金属人事（１日）

◇基幹職１級（部長級）昇格▽経営企画部長吉井克成▽調達部長橋修司▽押出品質管理部長（技術開発研究所副所長）新村仁▽工機部長（ダイカスト工場副工場長）南俊博▽ダイカスト第２製造部長太田俊朗▽押出管理部長山下隆志▽押出第２製造部長大浦幸一◇基幹職２級（次長級）昇格▽経理部財務担当主査（経理部経理グループＧＭ）山本敦▽総務部人事グループＧＭ島淳也▽営業部ダイカスト・営業管理担当主査（営業部ダイカスト営業グループＧＭ）田居幸男▽調達部資材グループＧＭ野田寛仁▽ダイカスト第１製造部Ｖ／ＢグループＧＭ（ダイカスト第１製造部ステータ・Ｖ／ＢグループＧＭ）本田直人▽ダイカスト第１製造部Ｖ／Ｂ・後処理グループＧＭ吉野功二郎▽ダイカスト第３製造部ドラムグループＧＭ川堰康弘▽押出管理部管理グループＧＭ岩瀬武▽押出生技部加工生技２グループＧＭ（押出生技部ＳＥグループＧＭ）明地孝将▽押出第１製造部押出１グループＧＭ（押出第１製造部押出グループＧＭ）有沢明▽押出第２製造部ルーフレールグループＧＭ木村浩◇基幹職３級（課長級）昇格＝小澤勝史、黒田貴代美、辻章宏、高木雅代、森田寛、大林環、北山三恵、三谷昌幸、武誠、牧野周平、林智宏、杉野英男、高木利生