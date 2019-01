【ゴールデングローブ賞】5組のレアカップルが揃って登場！

ゴールデングローブ賞に、普段は公の場に現れないレアカップルが登場。微笑ましいカップルフォトを集めました。

1.ブラッドリー・クーパー&イリーナ・シェイク

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Irina Shayk and Bradley Cooper attend the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Jon Kopaloff/Getty Images)

この2人のツーショットはレア。公の場に一緒に現れることが少ないです。プライベートを重視したいのと、職業が違うから都合が合わないことも多いのかな。

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 06: Irina Shayk and Bradley Cooper attend the 76th Annual Golden Globe Awards held at The Beverly Hilton Hotel on January 06, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by George Pimentel/WireImage)

私生活で家族と一緒にいるところをパパラッチされていますが、レッドカーペットでの2ショットは珍しい。この日は仲良く手を繋いで、笑い合う姿を見せてくれました。

2.ジム・キャリー&ジンジャー・ゴンザガ

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: 76th ANNUAL GOLDEN GLOBE AWARDS -- Pictured: (l-r) Jim Carrey and Ginger Gonzaga arrive to the 76th Annual Golden Globe Awards held at the Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019. -- (Photo by Trae Patton/NBC/NBCU Photo Bank)

新恋人で、22歳年下のジンジャーさん(34)とレッドカーペットデビューしたジム・キャリー。寄り添って、後ろで手をしっかり握っています。

3年前、ジムの元恋人のキャスリオーナ・ホワイトさんが自殺。ジムと破局直後で、彼女の遺書には「もう頑張れそうにない」と残していました。遺族から彼にも責任があるとして訴えを起こされるところまで発展していたよう。

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 06: Jim Carrey and Ginger Gonzaga attend the 76th Annual Golden Globe Awards held at The Beverly Hilton Hotel on January 06, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by George Pimentel/WireImage)

一時はどん底だったジムですが、幸せそうな笑顔を浮かべているので良かった(近所に住む、「ジムおじさん」を心配してる風にしみじみしてます)。

3.ハイディ・クルム&トム・カウリッツ

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 06: Tom Kaulitz and Heidi Klum attend the 76th Annual Golden Globe Awards held at The Beverly Hilton Hotel on January 06, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by George Pimentel/WireImage)

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 06: Tom Kaulitz and Heidi Klum attend the 76th Annual Golden Globe Awards held at The Beverly Hilton Hotel on January 06, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by George Pimentel/WireImage)

先月、ギタリストのトム・カウリッツと婚約したハイディ(3度目の結婚へ進んでいるみたいですね)。彼女のInstagramに彼が登場することがあっても、レッドカーペットに現れるのは少ないです。でも、これから一緒に登場する回数が増えそう。

4.レディ・ガガ&クリスチャン・カリーノ

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: 76th ANNUAL GOLDEN GLOBE AWARDS -- Pictured: (l-r) Lady Gaga and Christian Carino arrive to the 76th Annual Golden Globe Awards held at the Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019. -- (Photo by Christopher Polk/NBC/NBCU Photo Bank)

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: (L) Christian Carino and Lady Gaga attend Moet & Chandon at The 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Michael Kovac/Getty Images for Moet & Chandon)

ガガもタレントエージェントの婚約者と関係が良好みたいですね。彼はよくガガに付き添って現れますが、レッドカーペットにはあまり登場しません(婚約者と言われなかったら、マネージャーかなと思います)。ゴールデングローブ賞の会場ではガガの隣に座っていましたし、レッドカーペットでも写真のようにエスコートしています。彼は影でガガを支えているんですね。

5.クリッシー・メッツ&ハル・ロセンフィールド

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: 76th ANNUAL GOLDEN GLOBE AWARDS -- Pictured: (l-r) Chrissy Metz and Hal Rosenfeld arrive to the 76th Annual Golden Globe Awards held at the Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019. -- (Photo by Todd Williamson/NBC/NBCU Photo Bank)

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 06: Hal Rosenfeld and Chrissy Metz attend the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 06, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images)

クリッシーは最近交際が発覚した、作曲家のボーイフレンドとレッドカーペットに登場しました。去年の夏頃から交際が噂された2人ですが、クリッシーは関係をはっきり話しませんでした。昨日、一緒にレッドカーペットに現れたことで、関係はオフィシャルなものになりました(と、解釈してます)。可愛らしいカップルですね♡

いかがでしたか?

忙しくて有名セレブを支えるのは、縁の下の力持ちパートナーなのかも。貴重なフォトや他のカップルのラブラブ写真をもっと見たい方は、以下のリンクのギャラリー集を見てくださいね。

