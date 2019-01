【第76回ゴールデン・グローブ賞主演男優賞】リチャード・マッデンをもっと知りたい人へ【画像まとめ】

第76回ゴールデン・グローブ賞の受賞者が発表されましたね!そうそうたる顔ぶれが集まる中、テレビ部門主演男優賞を受賞したのは、『ボディガード-守るべきもの-』のリチャード・マッデンでした。今回は、今後も大活躍が期待できそうな彼について、もっと知りたい!という人(と筆者)のための【画像+出演作】まとめです。

リチャード・マッデン

LONDON, ENGLAND - JUNE 03: Richard Madden attends the Royal Academy of Arts Summer Exhibition on June 3, 2015 in London, England. (Photo by Stuart C. Wilson/Getty Images)

1986年生まれ。スコットランド・エルダースリー出身。

『ゲーム・オブ・スローンズ』(2011-)のロブ・スターク役でご存知の方が多いかと。

ロブといえば、数多くの視聴者に衝撃を与えたシーズン3の記憶もまだ生々しいですが…(まだ観ていない方のために何が起きたかは伏せておきましょう)とにもかくにも、大ヒットシリーズで主要キャラを演じたことで、知名度も一気に上がりましたね!

ちなみに、そんな彼が演技の道に入った理由は意外にも…あがり症を克服したかったからだそうです。

STUDIO CITY, CALIFORNIA - NOVEMBER 05: Actor Richard Madden visits 'The IMDb Show' on November 5, 2018 in Studio City, California. This episode of 'The IMDb Show' airs on November 15, 2018. (Photo by Rich Polk/Getty Images for IMDb)

日本未放送の子役時代…

さて、そんなリチャード・マッデンですが…子役時代から活躍していました!

BBC制作の子供向けコメディ『Barmy Aunt Boomerang(原題)』(1999-2000)にメインキャストとして出演!

主演は女優兼ミュージシャンのトーヤ・ウィルコックスで、当時リチャード・マッデンは13歳でした。

↓ふっくらほっぺの少年時代のリチャード・マッデン!

BBCのサイトにも、「この生意気な小僧っこが後にボディーガードになるなんて信じられます?」なんてタイトルの特集記事が組まれているほどでした(笑)。 せっかくなので本家BBCの記事のリンクを貼っておきます。

こちらにも、写真が載ってますよ!

BBC - BBC Scotland - Would you trust this cheeky young lad to be your Bodyguard?

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 18: Richard Madden attends the Evening Standard Theatre Awards 2018 at the Theatre Royal on November 18, 2018 in London, England. (Photo by Jeff Spicer/Getty Images)

時を同じくして、ジョニー・リー・ミラー主演の映画『Complicity(原題)』(2000)で映画デビューを飾りますが…その後しばらくは俳優業から離れています。

少し間が空きまして、2009年。

BBC制作のコメディドラマ『Hope Springs(原題)』(2009)にレギュラー出演!

仮釈放された4人の女性が、犯罪組織のボスの金を横取りしてカリブ海にとんずらしようとしたが失敗。

ボスは逮捕されたものの、身を隠すためにスコットランドの架空の町”Hope Springs”で潰れかけているホテルを経営する…ドタバタコメディのようです。面白そうなのに残念ながら日本未放送(´;ω;`)

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjMzMDM3MTMxMF5BMl5BanBnXkFtZTgwMjgwMjcwMzE@.V1.jpg

↓英語版ですが、本編をちょっと観ることができたのでご紹介します

↓↓あっ、同じ原題のメリル・ストリープ&トミー・リー・ジョーンズ共演の映画『31年目の夫婦喧嘩』(2012)とは無関係ですヨ。

『31年目の夫婦喧嘩』(2012)

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjIxODY2OTg2N15BMl5BanBnXkFtZTcwODAyODg5Nw@@.V1SY1000CR0,0,686,1000AL_.jpg

リチャード・マッデンはその後、中田秀夫監督の映画『チャットルーム』(2010)に出演。

主演はアーロン・テイラー=ジョンソン(当時のクレジットではアーロン・ジョンソン)で、リチャード・マッデンはその弟役で登場しています。

中田秀夫監督といえば、『女優霊』(1996)や『リング』(1998)などを手掛けたことで知られていますね。

『チャットルーム』(2010)

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTk2MzkzNzQ0NV5BMl5BanBnXkFtZTcwODUzNTEzOQ@@.V1SY1000CR0,0,714,1000AL_.jpg

スターク家の長男役で知名度急上昇!

さて、そんなリチャード・マッデン。

3人の救急救命士の波乱万丈な人生を描いたコメディドラマ『Sirens(原題)』(2011)や、エディ・レッドメイン&クレマンス・ポエジー共演の歴史ドラマ『バードソング』(2012)に出演。

そしてなんといっても、2011年からは『ゲーム・オブ・スローンズ』の放送がスタート!

登場人物がかなり多い群像劇ですが、その中でも中心的役割を担うスターク家の長男、ロブ・スタークを演じました。

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 23: Actor Richard Madden arrives at the 64th Annual Primetime Emmy Awards at Nokia Theatre L.A. Live on September 23, 2012 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)

LONDON, ENGLAND - MAY 14: (NO TABLOIDS) Richard Madden at the 'Game Of Thrones' Press Conference at The Grosvenor House Hotel on May 14, 2012 in London, England. (Photo by Vera Anderson/WireImage)

いまや泣く子も黙る大ヒット作となった『ゲーム・オブ・スローンズ』をシーズン3で卒業した彼ですが。

その後、映画『暮れ逢い』(2014)では主演を務め、アラン・リックマンやレベッカ・ホールらと共演します。

聡明で爽やかな青年をリチャード・マッデンが好演!

また、その後ディスカバリーチャンネルが初めて手掛けたTVシリーズ『クロンダイク・ゴールドラッシュ』(2014)でも主役に抜擢!

1890年代のカナダで実際に起きたゴールド・ラッシュを基に、過酷な自然環境の中で生きる人々の姿を描いた作品で、第66回エミー賞をはじめ、数多くの賞でノミネート&受賞した話題作です。

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTk2NDM2NjEyMV5BMl5BanBnXkFtZTgwOTgxNzQxMTE@.V1.jpg

↓こちらは共演したアビー・コーニッシュ。『スリー・ビルボード』(2017)や『ジャック・ライアン』(2018-)などに出演しています。

NEW YORK, NY - JANUARY 16: Abbie Cornish (L) and Richard Madden attend the 'Klondike' series premiere at Best Buy Theater on January 16, 2014 in New York City. (Photo by Paul Zimmerman/WireImage)

シンデレラの王子役で再び大注目!

リリー・ジェームズ主演『シンデレラ』(2015)では、王子役で出演。

『ゲーム・オブ・スローンズ』を観たことがなくても、コチラで彼のことをご存知の方も多いかもしれませんね。

ディズニーの不朽の名作を実写化、さらにはその圧倒的な映像美で1時間半どっぷり見続けられる映画でしたが…リチャード・マッデンの王子役も輝いてましたねー。リリー・ジェームズの透明感のある美しさと相まって、ずっとキラキラしてる映画でした。

LONDON, UNITED KINGDOM - MARCH 19: Lily James and Richard Madden attend the UK Premiere of Cinderella at Odeon Leicester Square on March 19, 2015 in London, England.PHOTOGRAPH BY Paul Treadway / Barcroft Media (Photo credit should read Paul Treadway / Barcroft Media via Getty Images)

↓『刑事ヴァランダー』(2008-2015)『オリエント急行殺人事件』(2017)のケネス・ブラナーが監督を務めたことでも知られていますね。

MADRID, SPAIN - MARCH 16: (L-R) Actor Richard Madden and director Kenneth Branagh attend the 'Cinderella' photocall at Puerta de Alcala on March 16, 2015 in Madrid, Spain. (Photo by Pablo Cuadra/WireImage)

MIAMI, FL - MARCH 12: Richard Madden is on the set of Despierta America to promote the film 'Cinderella'at Univision Studios on March 12, 2015 in Miami, Florida. (Photo by Gustavo Caballero/Getty Images)

ちなみに、共演したリリー・ジェームズとは、現在もかなり仲が良いらしいですよ!

NEW YORK, NY - MARCH 09: Richard Madden and Lily James attend AOL BUILD Speaker Series at AOL Studios in New York on March 9, 2015 in New York City. (Photo by Jenny Anderson/WireImage)

NEW YORK, NY - MARCH 09: Richard Madden and Lily James attend the AOL BUILD Speaker Series: Lily James And Richard Madden Discuss Their Film 'Cinderella' at AOL Studios In New York on March 9, 2015 in New York City. (Photo by Ilya S. Savenok/Getty Images)

2018年のリチャード・マッデンはボディガード!

さて、『シンデレラ』の公開と同時期には、TV映画『チャタレイ夫人の恋人』(2015)でも主演を務めているリチャード・マッデン。かなり多忙を極めていますねー。

ちなみに本作は、イギリスの小説家D・H・ローレンスが1928年に発表した小説を映像化した作品で、ホリデイ・グレインジャー{『ボルジア家 愛と欲望の教皇一家』)やジェームズ・ノートン(『グランチェスター』『戦争と平和』)といった英国ドラマ好きにはたまらないキャスティングとなっています。

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYmFmNzExYzItMWQ1MC00NzI4LTk4OGYtNzFkNWYwYzcxMDk4XkEyXkFqcGdeQXVyNjUzMDk0ODA@.V1.jpg

翌年には、映画『フレンチ・ラン』(2016)でイドリス・エルバと共演。

ちょっと悪い感じのリチャード・マッデンもまた良いですねー。イドリス・エルバの渋さも最高な映画です。

『フレンチ・ラン』(2016)

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTgxMjU2ODMzM15BMl5BanBnXkFtZTgwODU0MDAzODE@.V1.jpg

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 18: Richard Madden and Idris Elba attend The 64th Evening Standard Theatre Awards at the Theatre Royal, Drury Lane, on November 18, 2018 in London, England. (Photo by David M. Benett/Dave Benett/Getty Images)

2016年は盛り沢山でして…なんとケネス・ブラナー率いるブラナー・シアター・ライブにて、『ロミオとジュリエット』に出演!

リチャード・マッデンがロミオを演じ、ジュリエット役にはなんと、リリ-・ジェームズが!

舞台でも共演していたとは…これはファンにはたまりませんね。

LONDON, ENGLAND - MAY 25: (L to R) Rob Ashford, Marisa Berenson, Lily James, Richard Madden and Sir Kenneth Branagh attend the press night after party for The Kenneth Branagh Theatre Company's 'Romeo And Juliet' at The The National Cafe on May 25, 2016 in London, England. (Photo by David M. Benett/Dave Benett/Getty Images)

LONDON, ENGLAND - MAY 25: Lily James (L) and Richard Madden attend the press night after party for The Kenneth Branagh Theatre Company's 'Romeo And Juliet' at The The National Cafe on May 25, 2016 in London, England. (Photo by David M. Benett/Dave Benett/Getty Images)

さらには、2016年からスタートしたTVシリーズ『Medici: Masters of Florence(原題)』(2016-)でも主演を務めています。

15世紀初頭、ルネサンス期のイタリア・フィレンツェで栄華を誇ったメディチ家の興亡を描いたミニシリーズで、アカデミー賞2度受賞のダスティン・ホフマンも出演していますよ!

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BY2YxMGU5YjEtYTJjYi00Njg2LWFhZjctOTMxMTcxNjlhY2U2XkEyXkFqcGdeQXVyNTAyODkwOQ@@.V1SY1000CR0,0,666,1000AL_.jpg

その後は、TV映画『Oasis(原題)』(2017)で主演を務め、『フィリップ・K・ディックのエレクトリック・ドリームズ』(2017-)の第1話にゲスト出演しているリチャード・マッデン。

そして2018年からは、いよいよNETFLIXの『ボディガード-守るべきもの-』(2018-)がスタート!

『MI-5 英国機密情報部』(2002-20011)のキーリー・ホウズと共演し、第76回ゴールデン・グローブ賞では見事リチャード・マッデンが主演男優賞(ドラマ部門)を獲得しました!

日本でもNETFLIXで配信されていますよ。

ボディガード -守るべきもの- | Netflix (ネットフリックス) 公式サイト

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Richard Madden attends the 76th Annual Golden Globe Awards - Press Room at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images)

ちなみに、NETFLIXの新作映画『DJにフォーリンラブ』(2018)でも主演を務めているリチャード・マッデン。

思い立ったらすぐに彼の出演作を探し求める旅に出られそうな感じですが。

NEW YORK, NY - MAY 22: Richard Madden discusses 'Ibiza' with the Build Series at Build Studio on May 22, 2018 in New York City. (Photo by Roy Rochlin/Getty Images)

2019年もすでに映画『Rocketman(原題)』への出演がアナウンスされております!

イギリスのミュージシャン、エルトン・ジョンの半生を描いた伝記映画のようですが…『ボヘミアン・ラプソディー』のように、最近は実在のアーティストを扱った映画への人気が沸騰していますからね。こちらも要チェックな映画です。

長くなりましたが、ここまでお読みいただきありがとうございました!

今回は、2019年要チェックのイケメン俳優リチャード・マッデンについて、もっと知りたい人のために【画像&出演作】をまとめてみました。

最後に、第76回ゴールデン・グローブ賞主演男優賞おめでとうございます!

NEW YORK, NY - MAY 22: Richard Madden discusses 'Ibiza' with the Build Series at Build Studio on May 22, 2018 in New York City. (Photo by Roy Rochlin/Getty Images)

MADRID, SPAIN - MARCH 16: (L-R) Richard Madden and Kenneth Branagh attend 'El Hormiguero' Tv show at Vertice Studio on March 16, 2015 in Madrid, Spain. (Photo by Pablo Cuadra/Getty Images)