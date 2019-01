ゲームスーパープレイの祭典再び「Awesome Games Done Quick 2019」開催!1月13日まで

Games Done Quickによる、様々なゲームのスーパープレイを取り扱うチャリティーイベント「Awesome Games Done Quick 2019」が開催されました。

今回の「Awesome Games Done Quick 2019」は2019年1月7日から13日にかけて行われ、記事執筆時点でも『Hollow Knight』や『Serious Sam Classic: The First Encounter』、『メタルギアソリッド2』など多くのゲームがプレイされました。今後の日程としても、旧作・レトロタイトルだけでなく『NieR: Automata』や『Prey』などを含む多くのゲーム配信が予定されています。

「Awesome Games Done Quick 2019」の詳細なスケジュールはこちらから。最後のプレイは『スーパーメトロイド』にて逆順でボスを倒すチャレンジが予定されています。