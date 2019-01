300問のロジックパズルが収録！「ピクセル カラーズ」Switchにて1月31日より配信開始

レイニーフロッグは、Nintendo Switchダウンロードソフト「ピクセル カラーズ」を2019年1月31日に配信し、無料体験版を1月17日に配信する。

■人気パズル「ピクセル」シリーズ最新作!全300問の新しいロジックパズルにチャレンジ!

人気パズルシリーズ「ピクセル」シリーズのスコア・スタジオズ最新作です。パズルのタテヨコに書かれた数字をもとに、それぞれの行と列でいくつのブロックをどの色で塗るかを判断します。数字の順番だけでは色の配置が判断できませんが、数字には2種類あるので、同じ色を隣り合わせで塗るのか、分けて塗るのかが解ります。

ヒントを有効に使いながら、頭をしっかりストレッチして取り組みましょう。パズルは、6種類のカラーパックに、各50問収録。サイズは5x5マスから15x10マスまでを用意しています。まずは、5X5の小さいサイズを数問解いて、パズルに慣れましょう。夢中になること間違いなしです。

ヒントを使わずにパズルをクリアするとコインをゲットできます。そのコインを使って、トロフィーなどのユニークなアイテムに加え、登場キャラクターも360度見ることができる、3Dモデルビューワーをはじめとするさまざまなボーナス要素をアンロックできます。

「ピクセルライン DX」でおなじみのキャラクター「マトリックス博士」、「スコアちゃん」、「D バグ」が再び登場します。全ての「色」が消えてしまった世界で繰り広げられる彼らのドタバタ劇を、パズルを解きながら、お楽しみ下さい。さて、何が起こるでしょうか?

