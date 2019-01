『デビル メイ クライ 5』体験版第2弾が2月7日より配信決定―「パンチライン」の追加で新アクションを楽しめる！

カプコンは、3月8日発売予定のPS4/Xbox One/Steam対応ソフト『デビル メイ クライ 5』に関して、体験版第2弾「Devil May Cry 5 Demo」をPS4/Xbox Oneに向けて2月7日より配信開始します。

「Devil May Cry 5 Demo」では、デビルブレイカーに「パンチライン」が追加され、新たなアクションを確かめることが出来るほか、ニコのショップもオープン!この体験版はセーブが可能ですので、ネロのスキルを充実させてゆくことも可能です。発売迫る『デビル メイ クライ 5』の片鱗を一足先にお楽しみください。

また、ボーンデジタル社より1月23日発売予定のシリーズ設定本「デビルメイクライ 3・1・4・2 グラフィックアーツ スペシャルエディション」にて、シリーズ歴代開発者の座談会実現が明らかに。『3』以降のカットシーンを手がける下村監督、『2』以降のディレクションを務める伊津野ディレクターをはじめ、『1』でダンテ、『4』でネロを創った平木氏、『3』~『5』の設定・シナリオやノベライズを担当する森橋ビンゴ氏、マットプロデューサーが集い、『5』の開発も含めた歴代開発エピソードをぶっちゃけトークします!こちらもぜひご注目ください。

■デビル メイ クライ 3・1・4・2 グラフィックアーツ スペシャルエディション

https://www.borndigital.co.jp/book/12061.html

『デビル メイ クライ 5』は、2019年3月8日発売予定です。希望小売価格に関しては、公式サイトをご確認ください。

■『デビル メイ クライ 5』公式サイト

URL:

http://www.capcom.co.jp/devil5/

茶っプリン