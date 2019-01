「デビル メイ クライ 5」PS4/Xbox One向けの体験版第2弾が2月7日より配信開始！

カプコンは、2019年3月8日に発売を予定している「デビル メイ クライ 5」のPS4/Xbox One向け体験版第2弾を2019年2月7日に配信すると発表した。

体験版第2弾となる「Devil May Cry 5 Demo」では、デビルブレイカーに“パンチライン”が追加され新たなアクションを確かめられるほか、ニコのショップがオープンする。今回の体験版はセーブが可能なので、ネロのスキルを充実させていくこともできる。

また、2019年1月23日にボーンデジタルより発売となる「デビルメイクライ3・1・4・2グラフィックアーツ スペシャルエディション」には、本作の開発も含めた歴代開発エピソードが収録されている。

本書では「3」以降のカットシーンを手がける下村監督、「2」以降のディレクションを務める伊津野ディレクターをはじめ、「1」でダンテ、「4」でネロを創った平木氏、「3」から「5」の設定・シナリオやノベライズを担当する森橋ビンゴ氏、マットプロデューサーによる座談会が実現しているので、シリーズファンはこちらも注目だ。

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.