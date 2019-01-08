日本の人気アニメ「Fate」シリーズ劇場版第3作、上海でプレミア上映

日本の人気アニメ「Ｆａｔｅ」シリーズ劇場版第３作、上海でプレミア上映

5日、劇場版「Fate/stay night ［Heaven’s Feel］ Ⅰ.presage flower」のプレミア上映が行われ、若い観客でにぎわった映画館「上海影城」。（上海＝新華社配信/ビリビリ提供）

【新華社上海1月8日】中国上海で5日、日本の人気アニメ「Fate」シリーズの劇場版第3作「Fate/stay night ［Heaven’s Feel］ Ⅰ.presage flower」のプレミア上映が行われた。11日から中国内地の各映画館で一般公開される。「Fate」シリーズは日本のTYPE-MOON社が2004年に発表したゲームが原作で、アニメ、劇場版のほか、漫画、小説などを続々と発表している。2014年から中国の大手動画共有サイト「ビリビリ（bilibili）」がFateシリーズのアニメ放映を開始するとともに、スマートフォン用人気ゲーム「Fate/Grand Order」を独占代理、運営している。

日本の人気アニメ「Ｆａｔｅ」シリーズ劇場版第３作、上海でプレミア上映

5日、上海のプレミア上映会場に登場したコスプレイヤー。（上海＝新華社配信/ビリビリ提供）

日本の人気アニメ「Ｆａｔｅ」シリーズ劇場版第３作、上海でプレミア上映

5日、上海のプレミア上映会場に登場したコスプレイヤー。（上海＝新華社配信/ビリビリ提供）

5日、上海のプレミア上映会場に設置された劇場版「Fate/stay night ［Heaven’s Feel］ Ⅰ.presage flower」のワンシーンを再現したコーナー。（上海＝新華社配信/ビリビリ提供）

日本の人気アニメ「Ｆａｔｅ」シリーズ劇場版第３作、上海でプレミア上映

5日、劇場版「Fate/stay night ［Heaven’s Feel］ Ⅰ.presage flower」のプレミア上映会場に敷かれたレッドカーペット。（上海＝新華社配信/ビリビリ提供）