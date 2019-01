【FAカップ】リバプールがウルヴスにまさかの敗北！4回戦はアーセナルvsユナイテッドが実現

現地時間7日にFAカップ3回戦が行われ、プレミアリーグ首位のリバプールがウォルバーハンプトンと対戦した。

直近のシティ戦で今季リーグ初黒星を喫したリバプールは、ウルヴスに付け入る隙を与えてしまう。38分にラウール・ヒメネスに先制点を許すと、後半に同点に追い付くものの、55分にルベン・ネべスに勝ち越し弾を浴びて万事休す。”ビッグ6”一角が3回戦で敗退する波乱の展開となった。

また同日に4回戦の組み合わせ抽選会が開催され、アーセナルと前回準優勝のマンチェスター・ユナイテッドによるビッグマッチが実現。過去にもFAカップで数々の名勝負を繰り広げてきた両チームが相まみえることとなった。またマンチェスター・シティはバーンリーと、トッテナム・ホットスパーはクリスタル・パレスと対決する。

4回戦組み合わせ結果は以下の通り

スウォンジー・シティ vs ジリンガム ウィンブルドン vs ウェストハム シェル―ズベリーとストーク・シティの勝者 vs ウォルバーハンプトン ミルウォール vs エバートン ブライトン&ホーヴ・アルビオン vs WBA ブリストル・シティ vs ボルトン アクリントン・スタンリー vs ダービー・カウンテとサウサンプトンの勝者 ドンカスター・ローヴァーズ vs オールダム チェルシー vs シェフィールド・ウェンズデイとルートンの勝者 ミドルスブラ vs ニューポート マンチェスター・シティ vs バーンリー バーネット vs ブレントフォード ポーツマス vs QPR アーセナル vs マンチェスター・ユナイテッド クリスタル・パレス vs トッテナム・ホットスパー ニューカッスル・ユナイテッドとブラックバーンの勝者 vs ワトフォード