誕生！日本版ジャック・バウワー！大ヒットドラマ『24-TWENTY FOUR-』が日本でリメイク決定！

約20年の時を経て、ジャック・バウワーが日本に登場します!2020年テレビ朝日にて、大ヒット海外ドラマ『24-TWENTY FOUR-』がリメイクされると発表されました。日本版のタイトルは、『24 Japan』です!

テレビ朝日開局60周年記念『24 JAPAN』2020年放送

テレビ朝日があの『24-TWENTY FOUR-』を日本でリメイクするそうです!

『24-TWENTY FOUR-』(2000年~2010年)は、アメリカのテレビ局FOXで放送され、シーズン8まで続いた大ヒットドラマです。

物語がリアルタイムで進んでいくので、視聴者がハラハラしながら主人公を見守り、登場人物と同じ緊張感を味わえるという画期的な手法が、世界的大ヒットにつながっていきました。

アメリカ連邦機関CTU(テロ対策ユニット)の捜査官ジャック・バウアー(キーファー・サザーランド)が、凶悪なテロ事件と戦いながら、人質に取られた家族も救わなくてはならないという究極の24時間を描いた『24-TWENTY FOUR-』。

原作では、1話で1時間を描き、計24話で完結となるのですが、日本版での詳細はまだ不明です。

しかし、テレビ朝日の発表によると……

24時間の出来事をリアルタイムで描くフォーマットはそのままに、随所にアレンジも追加。国際ネットワークやコンピューターの進歩、防犯システムの発展、国際情勢の激変など、オリジナル版の放送が始まった2001年から様変わりした“2020年の最新テクノロジーと世界情勢”も盛り込みながら、手に汗握る“日本初のリアルタイムサスペンス”を最大スケールで展開します

とのことで、リアルタイムで描くという基本姿勢は変わらずドラマを制作してくれそうです。

なにしろ、テレビ朝日開局60周年記念番組として制作するドラマということで、気合の入った内容にしてくれるのではないでしょうか?

日本版では、日本初の女性総理大臣が誕生するまでの24時間を描いていき、日本オリジナルの設定を打ち出した

新たなリアルタイムサスペンスを創り上げていくとのこと。

ジャック・バウワーの過去の設定も日本オリジナルものになるそうです。

海外で邦人の人質を救出した経験を持ち、テロ用の化学兵器工場の爆破にかかわった人物という設定。

となると、女性総理大臣役は誰がやるのか?

そして、もちろん一番気になるのは、日本版ジャック・バウワーは誰になるのか?

放送は、2020年なのでまだ少し先ですが、いろいろ想像するのも楽しみですね!

海外ドラマファンとしては、20年かけて、とうとう日本でも『24-TWENTY FOUR-』をリメイクできる時代になってきたのかと感慨深いものもあります……

日本版リアルタイムサスペンス『24 Japan』。

期待しながら次の情報を待ちたいですね!

