戦士の魂を吸収して記憶やスキルを自分のものにするアクションRPG「Shadows:Awakening」PS4版が配信スタート！

H2 INTERACTIVEは、PS4用ダウンロードソフト「Shadows:Awakening」を本日1月8日より配信を開始した。

■「Shadows:Awakening」とは

「Shadows:Awakening」はリアルタイム戦略の要素があるアクションロールプレイングゲームであります。プレイヤーは戦士たちの魂を吸収して魂の本来の主人が持っていた記憶やスキルを自分のからくりにする「魂の捕食者」になってゲームを進行します。誰かに暗殺され、魂の捕食者に魂を吸収された秘密結社「ペンタネラ」の英雄たちは、自分たちの復讐のために戦いを続けます。

からくりたちは3人までパーティーを作って行動することが可能です。状況によってリアルタイムでキャラクターを転換しながら敵と戦うことができますが、「滅ぶべき者の世界」に限り活動することができます。

魂の捕食者は滅ぶべき者の世界から切り抜けて「影の世界」へ入ることができます。影の世界には、滅ぶべき者の世界には見えなかった敵が出現し、魂の捕食者は現在の自分が存在している世界の敵とは応戦することができますが、反対側の敵とは戦うことができません。

状況によって2つの世界を超えて、特別な進行方法を探すか、危険な敵から逃げる方法を選択するなどの戦略的なプレイが可能です。さまざまなアイテムを獲得して収集することはもちろん、直接にアイテムを制作することも可能であり、スキルを組合して戦略的な戦いを進行し、パズル要素を通じて不思議な謎を解くなど、色んな形で反復プレイの要素がたくさん含まれています。

滅ぶべき者の世界

魂の捕食者がからくりやほかの物質的な形として実体化し、活動することができる物質的な世界です。

影の世界

魂の捕食者が存在することができる幽霊と悪魔の世界です。滅ぶべき者の世界は、存在できない虚像がいつまでもとどまれる場所であります。ほかの世界では崩れかけた橋を渡ったり、壁に隠されている通路を通ったり、正体不明の霊的な物体を見つけたりすることができます。

ゲームのポイント

2つの世界

幽霊と悪魔が登場するパラレルワールド世界観で、「滅ぶべき者の世界」と「影の世界」を行き来して、神話や伝説の中の存在たちと戦いながら、没入度高いのストーリを楽しむことができます。

ユニークなパーティーシステム

さまざまなキャラクターたちの魂を吸収して、吸収したキャラクターの能力やスキルを利用することができます。吸収された後にも各キャラクターならではの個性は維持され、個人の固有なセリフを話すことや、ほかのキャラクターとの関係を形成することもあります。

さまざまなスキルとキャラクター

3人の英雄の中、1人を選択してゲームをプレイすることができます。英雄たちには固有の背景ストーリ・クエスト・セリフが準備されています。盗賊王カリグ、火炎の娘エヴィアなど、個性が高い14人の魂を吸収してゲームを進行することができます。

リアルタイムの戦略・戦闘

各キャラクターたちが持っているさまざまなスキルを組合して、強力なスキルやスペルの破壊力を最大に活用することができます。

興味あるパズル

ゲームのあちこちに精巧なパズルが配置されています。静かな村から深いダンジョンまで、多様な世界を冒険することが可能です。

アイテム制作および戦利品システム

ゲーム上に存在するさまざまなアイテムを獲得することはもちろん、直接にアイテムを制作して冒険に活用することもできます。

■製品情報

タイトル(英語):Shadows:Awakening

タイトル(カナ):シャドー:アウェイクニング

発売日:2019年1月8日

プレイヤー数:1人

ジャンル:アクションRPG

メディア:PlayStation 4ダウンロード専用ソフト

言語:日本語

CERO:C(15歳以上対象)

価格:4,200円(税込)

※1月8日から1月14日までは10%割引で3,780円(税込)

※PS Plus加入者はさらに10%割引でで3,360円(税込)

(C) 2018 Kalypso Media Group GmbH. All rights reserved. Published by Kalypso Media Digital Ltd. All other logos, copyrights and trademarks are property of their respective owners.Published by H2 Interactive Co., Ltd.