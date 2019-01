「アナザーエデン 時空を超える猫」の海外版が2019年初頭に配信決定！

WFSは、iOS/Android向けアプリ「アナザーエデン 時空を超える猫」の海外版を2019年初頭に配信すると発表した。

既に配信中の日本国内版含め、世界6ヵ国3地域での配信となり、英語、韓国語、繁体字、日本語に対応している。

また海外版では本日1月8日よりApp StoreおよびGoogle Play、各SNSでの事前登録の受付を開始しており、15万人事前登録突破でミーユ(★4クラス)を仲間にできる事前登録キャンペーンも実施される。

■「アナザーエデン 時空を超える猫」海外版 タイトル概要

タイトル名

「Another Eden: The Cat Beyond Time and Space」

公式サイト

英語版:https://en.another-eden.jp/

韓国語版:https://kr.another-eden.jp/

繁体字版:https://tw.another-eden.jp/

ストアURL

App Store:https://itunes.apple.com/app/id1439565347

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=games.wfs.anothereden

ジャンル

RPG

配信国/提供地域

アメリカ、カナダ、オーストラリア、シンガポール、韓国、台湾、香港、マカオ

対応言語

英語、韓国語、繁体字、日本語

対応音声

英語、日本語

価格

基本プレイ無料(アイテム課金型)

プラットフォーム

iOS/Android

開発・運営・配信

WFS

(C) WFS