「FIFA 19」オリジナルデザインのプレイステーションストアカードが数量限定で発売！

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、本日1月8日より「FIFA 19」オリジナルデザインのプレイステーションストアカード5,000円券を数量限定で発売する。

プレイステーションストアカードは、PlayStation Networkの入金(ウォレット・チャージ)に利用できるプリペイド型カード。本日より発売となった「FIFA 19」オリジナルバージョンは、ベルギー代表のケヴィン・デ・ブライネ選手、ブラジル代表のネイマール選手、アルゼンチン代表のパウロ・ディバラ選手という世界を代表した3選手が印刷されたものとなっている。

■商品概要

販売券種:プレイステーションストアカード 5,000円券

取り扱い店舗(店名五十音順):ファミリーマート、ローソン

※一部取り扱いの無い店舗、品切れもございますので予めご了承ください。

(C) 2018 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS and the EA SPORTS logo are trademarks of Electronic Arts Inc. Official FIFA licensed product. (C) FIFA and FIFA's Official Licensed Product Logo are copyrights and/or trademarks of FIFA. All rights reserved. Manufactured under license by Electronic Arts Inc.