6日から放送がはじまった連続ドラマ『3年A組—今から皆さんは、人質です—』(日本テレビ系)。ドラマ公式アカウントのインスタグラムでは、女優の永野芽郁さん、川栄李奈さん、上白石萌歌さんのスリーショットが公開され、反響を呼んでいます。

■『3年A組』放送開始!

同ドラマは、放送前から注目されていた作品ですが…。舞台が学校、主演の菅田将暉さんは先生、永野さんは生徒役ということで、ざっくり「学園ドラマ」だと思って観てしまった方は衝撃的だった模様。

同ドラマは、卒業まで残り10日となった3年A組の生徒29人を人質に取った、美術教師の柊一颯(菅田将暉)が、ひとりの生徒の自殺について「最後の授業」をする物語。第一話を観た人の感想は「怖い」「狂気」の言葉で溢れているようです。

■着物も制服もバッチリ

ドラマの中では今後ますますキーパーソンになっていくのであろう永野芽郁さんの熱演も圧巻でした。そんな永野さんは元旦、自身のインスタグラムで新年の挨拶とともに着物姿を披露。

・ あけましておめでとうございます☺︎ 2019年もよろしくお願い致します。 #1月6日からは3年A組です

赤を基調とした着物が似合っていますね~。ちなみに、永野さんは今年ハタチを迎えます。ますます魅力の増す女優さんになりそう!

制服姿も似合う永野さん。放送日の6日には自身のインスタで「始まるのは少し怖い」と心境を綴りながらも、「とにかく観ていただきたい」と制服姿で告知。

・ 3年A組 今から皆さんは、人質です 始まるのはやっぱり少し怖いけど とにかく観ていただきたいです。 22時から!!

■オフショットに「待ってた!」

12月中旬から、ドラマ公式アカウントのインスタグラムが登場し、出演する生徒を中心に投稿していました。6日に更新されたのは、生徒のスリーショット!

この後10時ゾクゾクタイム🌸💃🏊‍♀️ #永野芽郁 #川栄李奈 #上白石萌歌 #3A

クラスメイト役として出演する3人ですが、ドラマの中では絶対に見ることのできない笑顔のオフショットには、「待ってた!」「ドラマ観たあとにこの写真見るとホッとする」など、数多く歓喜の声が寄せられています。

第一話からシリアスなシーンが多かったですが「刺激強くて面白いドラマが始まった」との感想コメントも。これまで学生役などが多かった菅田さんの初となる教師役に「感慨深い」との声も見られる同ドラマ。どんな展開になるのか…見逃せません!

(文/fumumu編集部・冬野 とまと)