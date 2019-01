PS4版「TERA」スピードと攻撃力を兼ね備えたクラス「ムーングレイバー」が登場！

En Masse EntertainmentとBlueholeは、「TERA」PS4版において、本日1月8日に新クラス「ムーングレイバー」を実装した。

素早いスピードと高い攻撃力を兼ね備えた女性のクラス「ムーングレイバー」を実装します。「ムーングレイバー」は、グレイブを振り回して広範囲に攻撃でき、破壊力抜群の攻撃を繰り出すことができます。

今回、「ムーングレイバー」の実装を記念し、1月29日までに「TERA」にログインを頂いたプレイヤーの皆様に、「ムーングレイバー」にお使いいただけるキャラクターのスロットを1つ無料で用意します。

グレイブを軽々と振り回す「ムーングレイバー」は見た目やエフェクトも派手で、「TERA」らしいアクションがPS4のコントローラで思う存分味わえるクラスになっています。

ムーングレイバーの武器に掘られている7つの古代文字「月光痕」はただの装飾ではありません。ムーングレイバーは、攻撃時に敵に「月光痕」を刻みつけ、敵に後からダメージを負わせることができるスキルを持っています。

新クラス「ムーングレイバー」の実装をはじめ、進化を続ける「TERA」に今後ともご期待ください。

Copyright (C) Bluehole Inc. All rights reserved.Copyright (C) GameOn Co., Ltd. All rights reserved.