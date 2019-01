「モンスターハンター エクスプロア」オナブルシリーズ装備が手に入る非常事態クエストが追加！

カプコンは、iOS/Android用アプリ「モンスターハンター エクスプロア」において、1月9日に「非常事態2頭クエスト」および「真・ギルド討伐クエスト」を追加する。

■非常事態2頭クエスト

非常事態クエストに2頭狩猟が登場。1~3月までの期間中、毎月新たな2頭クエストが切り替わりで登場します。1月は電竜&泡狐竜が襲い掛かります。報酬は本イベント限定防具“オナブルシリーズ”!こちらもクエストに合わせて入手できる部位が切り替わります。1月は火傷耐性スキルを持った頭防具が入手可能です。

マルチ限定

非常事態クエスト級の強さを持つ属性違いの2頭のモンスターを狩猟

登場するモンスターは毎月変更(1月は電竜&泡狐竜)

特殊条件「属性限定」「強襲武器or特定武器限定」

直近の配信スケジュール

配信日程

2019年1月9日(水)

2019年1月10日(木)

2019年1月13日(日)

2019年1月19日(土)

2019年1月20日(日)

タイムテーブル

01:00~2:00

07:00~8:00

12:00~13:00

19:00~20:00

21:00~22:00

23:00~23:59

■真・ギルド討伐クエスト

新たなクエスト「真・ギルド討伐クエスト」が登場。難易度はギルド討伐IIを超える超難関のソロ限定クエストです。非常事態2頭クエストと同様に月替わりでモンスターが変更に!報酬としてニャン検隊の高性能防具に勝るとも劣らない最高峰性能の“龍歴士シリーズ”が入手できます。非常事態2頭クエストをクリアすることで入手できる真・ギルド討伐チケットを5枚消費することで出発可能です。

直近の配信スケジュール

2019年1月9日(水)メンテナンス後~2019年1月9日(水)24:00

2019年1月13日(日)0:00~2019年1月13日(日)24:00

2019年1月19日(土)0:00~2019年1月20日(日)24:00

龍歴士シリーズ ステータス

