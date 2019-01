「覇穹 封神演義～センカイクロニクル～」配信スタート！2週間毎日無料で10連召喚できるキャンペーンも実施

GMOインターネットは、iOS/Android用アプリ「覇穹 封神演義~センカイクロニクル~」のサービスを、本日1月8日より開始した。

■事前登録プレゼントキャンペーン概要

本アプリのサービス開始に伴い、事前登録30万人突破特典「ゲームを開始した日から2週間、10連召喚が毎日1回無料」という無料召喚の特典も本日よりご利用いただけます。ぜひゲームのスタートダッシュとしてご活用のうえ、「覇穹 封神演義~センカイクロニクル~」をお楽しみください!

※特典の付与は、「覇穹 封神演義~センカイクロニクル~」サービス開始日からではなく、ユーザーがゲームをプレイし始めた日から2週間が対象です。

■ゲーム概要

スマートフォン向けゲーム「覇穹 封神演義~センカイクロニクル~」のメインストーリーは、主人公の太公望が元始天尊から封神計画を任されるところから始まります。ゲームは主に、2Dでアニメ調に描かれる「アドベンチャーパート」と、3Dでド派手に繰り広げられる「バトルパート」で構成されています。ゲームオリジナルのボイスも多数収録しており、物語を彩ります。

アドベンチャーパート

バトルパート

その他

(C) 2019 GMO Internet, Inc. All Rights Reserved.