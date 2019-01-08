「App Ape Award 2018」ベスト100アプリが選出―ゲーム部門は「PUBG MOBILE」や「FGO」など45タイトルがノミネート

フラーは、同社が運営するアプリ分析プラットフォーム「App Ape(アップ・エイプ)」によるアプリの実利用データなどをもとにした2018年のベスト100アプリを選出した。

今回選出された100アプリは「App Ape Award 2018」にノミネートされ、ユーザー投票などを踏まえた上で大賞を含む各賞の受賞アプリが決められる。受賞アプリは2月22日に東京ミッドタウンホールで開催される「App Ape Award 2018」で表彰予定となっている。

ノミネートアプリは「アプリ」「ゲーム」「グローバル」の3部門に分かれており、ゲーム部門は45タイトルが選ばれている。ゲーム部門のノミネートタイトルは以下の通り。

■ノミネートアプリ一覧・ゲーム部門（順不同）