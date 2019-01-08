「App Ape Award 2018」ベスト100アプリが選出―ゲーム部門は「PUBG MOBILE」や「FGO」など45タイトルがノミネート

フラーは、同社が運営するアプリ分析プラットフォーム「App Ape(アップ・エイプ)」によるアプリの実利用データなどをもとにした2018年のベスト100アプリを選出した。
今回選出された100アプリは「App Ape Award 2018」にノミネートされ、ユーザー投票などを踏まえた上で大賞を含む各賞の受賞アプリが決められる。受賞アプリは2月22日に東京ミッドタウンホールで開催される「App Ape Award 2018」で表彰予定となっている。
ノミネートアプリは「アプリ」「ゲーム」「グローバル」の3部門に分かれており、ゲーム部門は45タイトルが選ばれている。ゲーム部門のノミネートタイトルは以下の通り。
■ノミネートアプリ一覧・ゲーム部門（順不同）
- Winning Eleven 2018（KONAMI）
- マギアレコード 魔法少女まどかマギカ外伝（Aniplex Inc.）
- 戦国炎舞 -KIZNA-（Sumzap, Inc.）
- 少女 歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-（Ateam Inc.）
- ファントム オブ キル（gumi Inc.）
- LINE:ガンダム ウォーズ（LINE Corporation）
- 猫のニャッホ～パズルで進めるかわいい猫の物語～（ COCONE）
- プリンセスコネクト！Re:Dive（Cygames, Inc.）
- スーパーガンダムロワイヤル（BANDAI NAMCO Entertainment Inc.）
- 妖怪ウォッチ ぷにぷに（LEVEL-5 Inc.）
- 夢王国と眠れる100人の王子様（GCREST, Inc.）
- 駅メモ！ - ステーションメモリーズ！-位置ゲーム（Fuji Games, Inc.）
- プロ野球スピリッツA（KONAMI）
- パズル＆ドラゴンズ（GungHoOnlineEntertainment）
- アイドルマスター ミリオンライブ！ シアターデイズ（BANDAI NAMCO Entertainment Inc.）
- 実況パワフルプロ野球（KONAMI）
- ぷよぷよ!!クエスト（SEGA CORPORATION）
- FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS（SQUARE ENIX Co.,Ltd.）
- 歌マクロス スマホDeカルチャー（DeNA Co., Ltd.）
- ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル（KLab）
- Fate/Grand Order（Aniplex Inc.）
- にゃんこ大戦争（PONOS）
- アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ（BANDAI NAMCO Entertainment Inc.）
- 逆転オセロニア（DeNA Co., Ltd.）
- ドラガリアロスト（Nintendo Co., Ltd.）
- #コンパス 【戦闘摂理解析システム】（NHN PlayArt Corp.）
- ドールズフロントライン（Sunborn Japan Co., Ltd.）
- Pokémon GO（Niantic, Inc.）
- 荒野行動（NetEase Games）
- Identity V（NetEase Games）
- PUBG MOBILE（PUBG CORPORATION）
- キャンディークラッシュフレンズ（King）
- すみすみ～まったりパズル～（ Imagineer Co.,Ltd.）
- Toon Blast（Peak Games）
- スヌーピー ライフ（CAPCOM CO., LTD.）
- Snake VS Block（VOODOO）
- Happy Glass（Lion Studios）
- 麻雀 闘龍（Cross Field Inc.）
- みんなで早押しクイズ（tactsh）
- 放置少女～百花繚乱の萌姫たち（FightSong Inc.）
- キングスレイド（Vespa Inc.）
- 僕のヒーローアカデミア SMASH RISING（BANDAI NAMCO Entertainment Inc.）
- どうぶつの森 ポケットキャンプ（Nintendo Co., Ltd.）
- モンスターストライク（XFLAG, Inc.）
- ロードモバイル:戦争キングダム（IGG.COM）