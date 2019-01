ドワンゴは、iOS/Android用アプリ「テクテクテクテク」において、本日1月8日より「エンジョイ!冬休みイベント2019!」を開催する。

本イベントでは、イベント限定モンスター「マスター・オブ・餅」が出現。倒すと一定確率で素材アイテムの「切り餅」を入手できます。「切り餅」をアイテムドリップすると、イベント限定消費アイテム「ライフ力もち」「マジック力もち」が手に入ります。

ライフ力もち

HPを回復し、3ターンの間「ちから」が上昇。

マジック力もち

MPを回復し、3ターンの間「ちから」が上昇。

キャンペーン期間

1月8日(火)~1月15日(火)14:00

※キャンペーン詳細は、公式サイトのお知らせページをご覧ください。

