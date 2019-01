「パズドラレーダー」＆「妖怪ウォッチ ワールド」が次世代ワールドホビーフェア'19 Winterに出展決定！

ガンホー・オンライン・エンターテイメントは、「パズドラレーダー」および「妖怪ウォッチ ワールド」を、1月19日より開催される「次世代ワールドホビーフェア’19 Winter」へ出展する。

■「次世代ワールドホビーフェア'19 Winter」新情報公開!

「パズドラレーダー」を使用した対戦トーナメント「パズドラチャレンジカップ 次世代WHF'19 Winter」を開催!「妖怪ウォッチ ワールド」のフォトスポットも出現!

ガンホーは、2019年1月19日(土)より全国3会場で開催される「次世代ワールドホビーフェア'19 Winter」に出展いたします。「次世代ワールドホビーフェア」は、日本最大級のゲーム&ホビーのお祭りです。入場無料で最新のゲームやホビーが遊べ、毎年多くのご来場者様でにぎわっております。

ガンホーブースでは対戦も人気のスマートフォン向け探索ゲーム「パズドラレーダー」と、妖怪を見つける、集める、取り憑ける楽しさが新しい妖怪探索位置ゲーム「妖怪ウォッチ ワールド」のコーナーを展開いたします。

「パズドラレーダー」のコーナーでは、対戦トーナメント「パズドラチャレンジカップ 次世代WHF'19 Winter」を開催。会場に用意したスマートフォンを使用して行うため、中学生以下の方ならどなたでも手ぶらでご参加いただけます。

大会にご参加いただいた皆様には、参加賞として「モンスターメモリー 第4弾」1パックをプレゼントいたします。また、見事大会で優勝した方には「大会記念優勝メダル」と「パズドラ タッチペンセット」を、準優勝した方には「大会記念準優勝メダル」を贈呈いたします。パズルに自信のある方もそうでない方も、ぜひふるってご参加ください。

大会の参加方法やルール等の詳細は特設ページにてご確認ください。

「妖怪ウォッチ ワールド」のコーナーでは、フォトスポットが出現。運がよければ「ジバニャン」や「コマさん」に会えるかも?写真はご自由に撮影いただけますので、来場記念にぜひどうぞ。また、各会場の開催日事に行われる「妖怪ウォッチ ワールド」ステージをご観覧いただいた方に「妖怪ウォッチ ワールド」特製ステッカーをプレゼント。こちらもぜひお楽しみください。

なお、その他のコーナー情報は後日お知らせいたします。どうぞご期待ください。

特設ページ

https://event.gungho.jp/event/whf/19winter/

※各会場への交通アクセスは、次世代ワールドホビーフェア公式サイトにてご確認ください。

※天災・その他不可抗力の原因により、開催の中止や開催時間の変更等が生じる可能性もございますので、ご来場の際は、最新情報を掲載する公式サイトを必ずご確認ください。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.(C) ガンホー・オンライン・エンターテイメント/パズドラプロジェクト・テレビ東京(C) TOMY(C)LEVEL-5 Inc.