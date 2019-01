soha, 新作『A WALK』デジタル配信&新アー写公開&アジアツアー決定！

2018年8月にメンバーの脱退と共に活動停止していた soha が、新たに Dr.河津翔馬と Ba,棗田健の加入によって活 動を再開する。

2019年1月16日(水)にデジタルシングルリリースされる新作『A WALK』は、メンバーチェンジを経て更に強固なグルーヴの背骨を構築した、新生 soha が歩み出す新たな一歩。インストというジャンルの制約に自ら身をよじり、断ち切ろうとアプローチし続けるバンドが次に掴んだのは、今までで一番ダイナミック且つ力強いストレートな "音の塊"であった。繊細なフレージングを、うねるリズムのキャンバスに叩きつける様は ROCK 的アプローチにも聴こえるが、キーボードの連弾やノイズサウンド等のエッセンスを盛り込み、まさにカテゴライズを嫌う soha 独自の世 界観に仕上がっている。ゲストにキーボーディストの”木越アイ"(deronderonderon)、レコーディングエンジニアには” 美濃隆章"(toe)を迎え、更なる音像の幅を広げた要注目の作品。

ジャケットイメージは、これまで soha をはじめとする数多くのアーティストのライブ写真や PV 製作を手掛けてきたフ ォトグラファー”井上貴博"(Saiga_Nagi)が、また同時に公開されたアーティストイメージには、こちらも数多くのアーティ ストのライブ写真やアーティスト写真、ポートレート、ファッション、インテリアブランドなど様々なジャンルの撮影を手 がけるフォトグラファー"垂水佳菜"が撮影を手掛けている。

さらに音源の発表に伴い、3月下旬より3カ国アジアツアー『soha - ASIA TOUR 2019 ~WALK the One to Now~』 の開催も決定している。充電期間を経てまさに放電するように駆け抜ける新たな soha の今後に注目しつつ、是非とも音源やライブで直に痺れて頂きたい。