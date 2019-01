7日、女優の有村架純(25)が自身のインスタを更新。投稿された浴衣姿のオフショット動画に、悶絶の声が相次いでいる。

■浴衣姿でにっこにこ

🤣🤣

当サイトでも既報のとおり、姉の藍里(28)と温泉旅行に行っていた様子の有村。

そのときの写真はすでに投稿されていたが、今回は動画ということで、雰囲気がより伝わってくる。

■「かわいい…」とため息

この投稿に対し、ファンからは「かわいい」「永遠ループできる」など称賛の声が相次ぐことに。

・可愛すぎる

・彼女と温泉旅行にきてますに使ってもいいよ、ですか?笑

・永遠ループできる! ほんとにかわいい

・かっわい 可愛いすぎ!

・ユルい感じがいいですね

■「色々想像しちゃう……」

また、動画に音声がついていなかったため、ふたりがどんな話をしているのか想像する人の姿も。

・何話してるんだろ?

・何話してるのか、色々想像しちゃいます…

■一番大切なものは何?

家族と、水入らずの時間を過ごした様子の有村姉妹。多忙のなか、心休まるひとときになっただろう。

ちなみに、しらべぇ編集部では全国20代〜60代の男女1,340名を対象に、「家族/友達/恋人/仕事/趣味」の中で最も重要だと思うのはどれかを調査を実施。結果、65.1%が「家族」をあげていた。

今年も姉妹揃って活躍してほしものだ。