「ハローキティ」誕生45周年記念のカフェ開催！キティちゃん大好物のアップルパイも

「EGG&SPUMA×HELLO KITTY 45TH ANNIVERSARY CAFE」(C) 1976, 1999,2019 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. G593641

誕生45周年を迎える「サンリオ」の人気キャラクター・ハローキティ。このたび、アニバーサリーを記念したカフェが新宿ルミネエスト「EGG&SPUMA」にて開催決定。歴代のデザインが散りばめられた店内には、思わず写真に収めたくなるメニューが用意されている。

本コラボカフェでは、キティちゃんの45周年アニバーサリーを記念した、スペシャルバージョンのティーパーティセット。そのほか、キティちゃんの大好物であるアップルパイ、「EGG&SPUMA」名物のふわふわなスフレパンケーキなど、ファンにはたまらない、写真に収めたくなるようなメニューが用意された。

「EGG&SPUMA×HELLO KITTY 45TH ANNIVERSARY CAFE」は、2019年1月16日から3月31日まで、新宿ルミネエスト「EGG&SPUMA」にて開催。またオープンを記念し、初日にはキティちゃんの来店も予定されている。

【コラボカフェ概要】

■ 名称:「EGG&SPUMA;×HELLO KITTY 45TH ANNIVERSARY CAFE」

■ 場所:EGG&SPUMA; 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-38-1 新宿ルミネエスト8F

■ 期間:1月16日(水)~3月31日(日)

■営業時間:【 平日】11:00~23:00(LO 22:00)【土日祝】11:00~22:30(LO 21:30)

