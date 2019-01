元モーニング娘。の久住小春(26)が7日放送のバラエティ番組『ヒロミーティング~またTVでイジリたい人達』(日本テレビ系)に出演した。その現在の姿に「かわいくなっている」とインターネット上で話題になっている。

今夜日本テレビ 23:59〜24:54 ヒロミーティングに出演します☺︎この日のメイクも衣装も好きでした♡ノー加工です🧸 そして明治座2日目ありがとうございました😊来てくださったファンの皆さんありがと〜ございます♡😋あと2週間ほどよろしくお願いいたします✨この二日間あっという間過ぎてびっくりする😂

■アイドル、モデルとして大活躍

番組は「お久しぶり芸能人を集め、また活躍するため、みんなで話し合う」という趣旨のもとでスタート。2010年に楽曲『トイレの神様』が大ヒットし、紅白歌合戦にも出場した歌手・Ka-Na(植村花菜)や元AKB48の「はるごん」こと仲川遥香が出演した。

そんな中、久住が登場し、簡単な経歴が確認される。久住はモーニング娘。の中心メンバーとして高い人気を誇ったが、幼い頃からの夢だったモデルになるため、4年でグループから卒業。そのあとは雑誌『CanCam』の専属モデルに。

史上最速で単独表紙デビューを果たすなど、さらなる活躍を見せたが、雑誌の専属モデル卒業後はテレビで姿を見ることがなくなったと紹介された。

■久住「芸能界の友達がほしい」

そんな久住には、「芸能界の友達の欲しい」という悩みがあるそう。番組MCのヒロミに、番組でゲスト出演していた滝沢カレンと友達になることを薦められると、「(滝沢さんは)オシャレすぎて」と戸惑いを見せる。

次に、ジャカルタで大スターになっている仲川とバリ島で遊ぶことを薦められると、久住のテンションがアップ。ヒロミも「LINEを交換して」とアシストした。

それに対し、ハライチの澤部佑が「気づいたら、カレンちゃんは切られた」とツッコミ、会場が大きな笑いに包まれた。

■久住の変わらぬかわいさにファン悶絶

久住の久しぶりのテレビ視聴者に当時のファンは歓喜。「今もめっちゃかわいい」「またかわいくなってる」などのコメントが寄せられている。

「久住小春めっちゃかわいくなってる」

「久住小春ちゃん…! ちゃおっ子だった私にとっては懐かしい…! てか今もめっちゃかわいくない!?」

「元モー娘。の久住小春さん久しぶりにテレビで見たら、すごくおキレイでびっくりした…」

「久住小春かわいすぎた何あれ」

■友達は多いほうがいいと思う?

しらべぇ編集部が全国20~60代の男女1,357名を対象に、「友達」について調査したところ、全体のおよそ2割が「友達は多いほうがいいと思う」と回答した。

番組で仲川と友達になることになった久住。バリ島で一緒に遊ぶ約束がされていたが、果たして実現されるのだろうか。