「バイオハザード RE:2」Made in HeavenデザインのZippoが1月下旬に発売！

フィリアは、2019年1月25日発売予定のPS4/XboxOne/PC向けソフト「バイオハザード RE:2」とコラボレーションしたZippoライターを、1月下旬に発売する。

■バイオハザードZippoライターに新デザインが登場!

2019年1月25日発売予定の「バイオハザード RE:2」に登場するキャラクター、クレアのジャケットに描かれた「Made in Heaven」がデザインされたZippoが発売される。本体はハードなユーズド加工が施されており、クールな仕上がりとなっている。

■商品概要

商品名:バイオハザード RE:2 Made in Heaven Zippo

発売日:2019年1月下旬予定

予価:10,000円(税別)

素材:真鍮(米国ZIPPO社製)

加工:銀サテン古美+両面エッチング+ハードユーズド仕上

サイズ:H5.5×W3.8×D1.2(cm)

発売元:有限会社フィリア

取扱先:カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」、コトブキヤ、ボークス秋葉原ほか、アニメグッズ専門店、フィリア公式通販サイト「フィリアオンライン」

※仕様および外観は開発中の為、変更の可能性がございます。

イーカプコン

https://www.ecapcom.com

フィリアオンライン

https://philia-online.com/

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.