Aqours逢田&高槻 劇場版「ラブライブ！サンシャイン!!」の見どころは？

人気アニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」の声優ユニットAqoursから、桜内梨子役・逢田梨香子と国木田花丸役・高槻かなこが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。1月4日に公開された劇場版『ラブライブ!サンシャイン!! The School Idol Movie Over the Rainbow』について、それぞれが思う見どころを発表しました。

(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Aqours LOCKS!」1月7日(月)放送分)

逢田梨香子

【高槻かなこ:『食』】

高槻:国木田花丸としては、劇場版でもいつも通り食べてます!

逢田:予告編でも食べてたっけ?

高槻:美味しそうに食べてた! しかも(舞台が)イタリアだし!

逢田:ピザとかすごい美味しそうに描かれてなかった!?

高槻:そうなんですよ~!

逢田:なるほどね。そりゃ食べるわな~!(映画を観たらイタリアに)行きたくなっちゃうよね!

高槻:イタリアならではの食べ物がいっぱいあるからね! イタリア観光とか巡礼してくださる方がいたら、花丸ちゃんとかAqoursみたいにおいし~くボーノしてください!

逢田:ぜひぜひ!

【逢田梨香子:『出会いと別れ』】

高槻:あら~しんみりしちゃうね。

逢田:ちょっと真面目に書いちゃったけど、これは挿入歌の中の歌詞にも入ってるよね?

高槻:うんうん。

逢田:やっぱり出会いもあれば、別れもあるよね~みたいな。

高槻:絶対についてくるものだから。

逢田:私はそこのテーマにグッときたというか。そういう部分にも注目して見ていただけたら。

高槻:別れって文字だけ見ると、悲しく見えるけどさ……。

逢田:そう。でも決して悲しくないし、また新たな出会いがあるかもしれないし……。

高槻:絆は消えない。

逢田:そう。……ということで皆さん伝わったかな?

高槻:これだけじゃ伝えきれないね(笑)。ここもひとつのポイントとして、心に留めておいてください。

逢田:皆さん、『ラブライブ!サンシャイン!! The School Idol Movie Over the Rainbow』、劇場で御覧ください!

