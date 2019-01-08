日本政府将利用出境税加速完善访日游客接纳环境

【共同社1月8日电】日本政府将以7日起征收的国际观光旅客税（出境税）作为财源，从2019年度起加速完善接纳访日游客的环境。除公开征集全国约100处景点予以支援外，还将致力于提升文化遗产与国立公园的魅力。然而有关每年达500亿日元（约合人民币31.5亿元）的税收，被指今后用途可能会扩大，或许有必要关注税收去向。

对约100处景点的援助目的在于消除访日游客出行的不便，使之更好地享受旅行。除已有大量游客造访的地区外，今后将大力揽客的地区也列为对象，政府在到2021年度为止的3年内陆续进行甄选。将提供补贴用于观光设施安装多语种翻译机、配备WiFi、洗手间西式改造等。

为充分运用文化遗产，政府将推行“活的历史体验项目”。在江户时代城内展示当时的家具，或是重现大名出行列队，把历史与文化简明易懂地传达给外国游客。在国立公园，将通过虚拟现实影像让游客感受四季的自然等，充实展示与解说。

此外还将在新千岁与那霸两座机场新设利用人脸识别技术进行出入境审查的自动门。已完成安装的成田、羽田、中部、关西和福冈5座机场将增加数量，力争包括日本人在内缩短等候时间。

政府确定了税收用途的基本方针，包括完善舒适的旅行环境、传播日本魅力、提升游客满意度这3个领域，并表示“将邀请第三方参与项目监督，防止资金浪费”。

然而由于具体政策将由每年度的预算编制决定，新税开征前的去年国会审议中，在野党纷纷指出“3个领域十分抽象，恐怕将迎合政府的意向随意扩大用途”。（完）