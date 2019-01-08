“Fast Charge”対応のGLIDiC「TW-7000」に注目、ヘッドホン週間ランキング ＜e☆イヤホン＞

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専門店「e☆イヤホン」の提供による、イヤホン・ヘッドホンの週間売れ筋ランキングをお届けします。

2018年12月第4週(12/23~12/29)

・e☆イヤホン（大阪府大阪市）

▽完全ワイヤレスヘッドホン

ソフトバンク コマース＆サービスのGLIDiCブランドの11月30日発売、“Fast Charge”対応の「TW-7000」が1位を獲得。

1位 GLIDiC 「Sound Air TW-7000 アーバンブラック」

GLIDiC「Sound Air TW-7000」

2位 Anker「Soundcore Liberty Air ブラック」

3位 JBL「UA SPORT WIRELESS FLASH ブラック」

4位 SONY「WF-SP900 BM ブラック」

5位 AVIOT「TE-D01b Navy」

▽ワイヤレスヘッドホン（インナー)

TaoTronics「TT-BH026」「TT-BH07」がまたしても1,2位と好調に推移。

1位 TaoTronics「TT-BH026 ブラック]

TaoTronics「TT-BH026」

2位 TaoTronics「TT-BH07 ブラック」

3位 SONY「WI-1000X BM ブラック」

4位 Beats by Dr. Dre「BeatsX ブラック (簡易版)」

5位 Skullcandy「INK'D WIRELESS RED」

▽ワイヤレスヘッドホン（オーバーヘッド)

1位は引き続きSONY「WH-1000XM3BM」、2~5位をSkullcandyのモデルが占め総合力を見せる。

1位 SONY「WH-1000XM3BM ブラック」

SONY「WH-1000XM」

2位 Skullcandy「Crusher Wireless Black」

3位 Skullcandy「Crusher360 BLACK/TAN」

4位 Skullcandy「Hesh 3.0 BT VICE/GRAY/CRIMSON」

5位 Skullcandy「VENUE Black」

▽ワイヤードヘッドホン（インナー)

1位は引き続き final「E1000 BLACK」。 intime「碧」も安定の2位で強さを示している。

1位 final「E1000 BLACK」

final「E1000」

2位 intime(アンティーム）「碧（SORA）-Light ライトパープル」

3位 final「E2000 ブラック」

4位 KINERA「Bd005E [1BA+1Dynamic Hybrid Earphone/MMCX/e☆イヤホンモデル]」

5位 KINERA「SEED [1BA+1Dynamic Hybrid Earphone/MMCX]」

▽ワイヤードヘッドホン（オーバーヘッド)

SONYの1995年発売“定番”モニターヘッドホン「MDR-CD900ST」が強さを見せて1位に。

1位 SONY「MDR-CD900ST」

SONY「MDR-CD900ST」

2位 Kingston「Hyper X Cloud Revolver S」

3位 Razer「Razer Kraken Pro V2 Green Oval」

4位 DENON「AH-D1100-K」

5位 audio-technica「ATH-M20X」

▽ポータブルオーディオプレーヤー

ランキングは前週とほとんど変わらず。1位はSONY「NW-ZX300 」

1位 SONY「NW-ZX300 BM」

SONY「NW-ZX300 BM」

2位 FiiO「M9」

3位 IRIVER「Astell&Kern; AK70 MKII Noir Black」

4位 IRIVER「Astell&Kern; A&norma; SR15 Dark Gray」

5位 iBasso Audio「DX200」

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