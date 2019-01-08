“Fast Charge”対応のGLIDiC「TW-7000」に注目、ヘッドホン週間ランキング ＜e☆イヤホン＞

専門店「e☆イヤホン」の提供による、イヤホン・ヘッドホンの週間売れ筋ランキングをお届けします。
2018年12月第4週(12/23~12/29)
・e☆イヤホン（大阪府大阪市）
▽完全ワイヤレスヘッドホン
ソフトバンク コマース＆サービスのGLIDiCブランドの11月30日発売、“Fast Charge”対応の「TW-7000」が1位を獲得。
1位 GLIDiC 「Sound Air TW-7000 アーバンブラック」
2位 Anker「Soundcore Liberty Air ブラック」
3位 JBL「UA SPORT WIRELESS FLASH ブラック」
4位 SONY「WF-SP900 BM ブラック」
5位 AVIOT「TE-D01b Navy」
▽ワイヤレスヘッドホン（インナー)
TaoTronics「TT-BH026」「TT-BH07」がまたしても1,2位と好調に推移。
1位 TaoTronics「TT-BH026 ブラック]
2位 TaoTronics「TT-BH07 ブラック」
3位 SONY「WI-1000X BM ブラック」
4位 Beats by Dr. Dre「BeatsX ブラック (簡易版)」
5位 Skullcandy「INK'D WIRELESS RED」
▽ワイヤレスヘッドホン（オーバーヘッド)
1位は引き続きSONY「WH-1000XM3BM」、2~5位をSkullcandyのモデルが占め総合力を見せる。
1位 SONY「WH-1000XM3BM ブラック」
2位 Skullcandy「Crusher Wireless Black」
3位 Skullcandy「Crusher360 BLACK/TAN」
4位 Skullcandy「Hesh 3.0 BT VICE/GRAY/CRIMSON」
5位 Skullcandy「VENUE Black」
▽ワイヤードヘッドホン（インナー)
1位は引き続き final「E1000 BLACK」。 intime「碧」も安定の2位で強さを示している。
1位 final「E1000 BLACK」
2位 intime(アンティーム）「碧（SORA）-Light ライトパープル」
3位 final「E2000 ブラック」
4位 KINERA「Bd005E [1BA+1Dynamic Hybrid Earphone/MMCX/e☆イヤホンモデル]」
5位 KINERA「SEED [1BA+1Dynamic Hybrid Earphone/MMCX]」
▽ワイヤードヘッドホン（オーバーヘッド)
SONYの1995年発売“定番”モニターヘッドホン「MDR-CD900ST」が強さを見せて1位に。
1位 SONY「MDR-CD900ST」
2位 Kingston「Hyper X Cloud Revolver S」
3位 Razer「Razer Kraken Pro V2 Green Oval」
4位 DENON「AH-D1100-K」
5位 audio-technica「ATH-M20X」
▽ポータブルオーディオプレーヤー
ランキングは前週とほとんど変わらず。1位はSONY「NW-ZX300 」
1位 SONY「NW-ZX300 BM」
2位 FiiO「M9」
3位 IRIVER「Astell&Kern; AK70 MKII Noir Black」
4位 IRIVER「Astell&Kern; A&norma; SR15 Dark Gray」
5位 iBasso Audio「DX200」