Campfire Audio「SOLARIS」が強い！ヘッドホン週間売れ筋ランキング ＜フジヤエービック＞

専門店「フジヤエービック」の提供による、イヤホン・ヘッドホンの週間売れ筋ランキングをお届けします。

2018年12月第4週(12/23~12/29)

・フジヤエービック（東京都中野区）

担当：根本圭氏コメント「フルワイヤレスタイプとしては現在最も人気を集めているSENNHEISER MOMENTUM True Wirelessが再入荷。しかし、数量がごくわずかということもあり残念ながらランキング順位としては低いまま完売となってしまいました」

▽完全ワイヤレスヘッドホン

前週2位のMASTER&DYNAMIC;「MW07」が1位。根本氏指摘のSENNHEISER「MOMENTUM true Wireless」は完売にて5位に。

1位 MASTER&DYNAMIC;「MW07」

MASTER&DYNAMIC;「MW07」

2位 JBL「FREE X」

3位 B&O; 「E8」

4位 AVIOT「TE-D01a」

5位 SENNHEISER「MOMENTUM true Wireless」

▽ワイヤレスヘッドホン（インナー)

前週2位のAXES「AH-BT29」が1位。beats by dr.dre「beatsX」が4位、10月の値下げも影響か。

1位 AXES「AH-BT29」

AXES「AH-BT29」

2位 SHURE「SE215SPE-B-BT1-A」

3位 Audio-Technica「ATH-CKR35BT」

4位 beats by dr.dre「beatsX」

5位 B&O; PLAY「Earset」

▽ワイヤレスヘッドホン（オーバーヘッド)

前週に続きAudio-Technica「ATH-SR30BT」が1位。3位にノイズキャンセリングのSkullcandy「VENUE」が入った。

1位 Audio-Technica「ATH-SR30BT」

Audio-Technica「ATH-SR30BT」

2位 MASTER&DYNAMIC;「MW50」

3位 Skullcandy「VENUE」

4位 MASTER&DYNAMIC;「MW50+」

5位 KOSS「Porta Pro Wireless」

▽ワイヤードヘッドホン（インナー)

前週2位だったCampfire Audioの新フラグシップ「SOLARIS」が18万円前後の価格ながら1位と強さを見せる

1位 Campfire Audio「SOLARIS」

Campfire Audio「SOLARIS」

2位 SENNHEISER「IE800S」

3位 Campfire Audio「COMET」

4位 水月雨「Liebesleid」

5位 Faudio「MAJOR」

▽ワイヤードヘッドホン（オーバーヘッド)

ゼンハイザーキャッシュバックキャンペーン効果てきめん？ SENNHEISER 3モデルが上位独占

1位 SENNHEISER 「HD800S」

SENNHEISER「HD800S」

2位 SENNHEISER 「HD800」

3位 SENNHEISER「HD820」

4位 GRADO「GH4」

5位 HiFiMAN「HE1000se」

▽ポータブルオーディオプレーヤー

1位〜4位独占のIRIVERの圧倒的な強さが光る。

1位 IRIVER「Astell&Kern; AK70 MKII Marine Blue」

IRIVER「Astell&Kern; AK70 MKII Marine Blue」

2位 IRIVER「Astell&Kern; AK70 MKII Sunshine Red」

3位 IRIVER「Astell&Kern; A&norma; SR15」

4位 IRIVER「Astell&Kern; A&norma; SR15 ウマ娘 プリティーダービー Special Edition」

5位 SONY「NW-WM1Z」